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    Госдолг в безопасных пределах – Наталья Годунова

    16 Мая 2023, 17:07

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Высшей аудиторской палаты Наталья Годунова сообщила о значительном сокращении финансирования дефицита бюджета за счет внешних займов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сокращение финансирования дефицита за счет внешнего заимствования, причем, в 17 раз – это очень хорошая тенденция, которая нас радует. Потому что мы несколько лет говорили о том, что у нас растет внешнее заимствование, соответственно, там появляются валютные риски. Поэтому сокращение финансирования дефицита за счет внешнего заимствования – это отличная тенденция», - сказала Наталья Годунова в ходе презентации отчетов Правительства и высшей аудиторской палаты об исполнении республиканского бюджета за 2022 год в Мажилисе.

    По ее словам, государственный долг находится в безопасных пределах.

    «Предельный уровень 32% к 2030 году. При этом он сложился в размере 24,6% к ВВП. Использовано на погашение и обслуживание займов 25% от всех доходов и 16% расходов республиканского бюджета или 2,9 трлн тенге. Вот если говорить о 25% всех доходов, мы считаем, что это все-таки много. Ну и существует риск увеличения правительственного долга к 2030 году. Ограничение у нас 27% к ВВП к указанному периоду. Эксперты прогнозируют увеличение долга до 49%», - добавила Н. Годунова.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Экономика Аудит
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