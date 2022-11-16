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    Госдолг у нас небольшой – Тимур Сулейменов

    16 Ноября 2022, 12:50

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель руководителя Администрации Президента РК Тимур Сулейменов прокомментировал государственный долг страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Наш госдолг достаточно небольшой, у нас 27% к ВВП при общемировой стандартной 50%-60%», - сказал Тимур Сулейменов в кулуарах Форума стратегических инициатив.

    Журналисты также попросили его оценить реальность воплощения в жизнь обещаний кандидатов в Президенты провести масштабные реформы за 7 лет.

    «Ни одна идея не может гарантировать результат. Потому что идея – это комбинация, это начало. Мы должны правильно заложить план, правильно разложить инструменты, этапы, как мы к этому придем. Самое главное – это реализация. Не может только государство реализовывать, только Президент, правительство, аким», - отметил спикер.

    «Реализовывать нам всем вместе. Мы из своей страны никуда не собираемся уезжать, это наша страна и мы будем ее постепенно менять. Нам всем вместе ее менять и поэтому ответственность на нас всех», - добавил Т. Сулейменов.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

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