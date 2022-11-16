Госдолг у нас небольшой – Тимур Сулейменов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель руководителя Администрации Президента РК Тимур Сулейменов прокомментировал государственный долг страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наш госдолг достаточно небольшой, у нас 27% к ВВП при общемировой стандартной 50%-60%», - сказал Тимур Сулейменов в кулуарах Форума стратегических инициатив.

Журналисты также попросили его оценить реальность воплощения в жизнь обещаний кандидатов в Президенты провести масштабные реформы за 7 лет.

«Ни одна идея не может гарантировать результат. Потому что идея – это комбинация, это начало. Мы должны правильно заложить план, правильно разложить инструменты, этапы, как мы к этому придем. Самое главное – это реализация. Не может только государство реализовывать, только Президент, правительство, аким», - отметил спикер.

«Реализовывать нам всем вместе. Мы из своей страны никуда не собираемся уезжать, это наша страна и мы будем ее постепенно менять. Нам всем вместе ее менять и поэтому ответственность на нас всех», - добавил Т. Сулейменов.



