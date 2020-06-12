Госдолг Казахстана находится на безопасном уровне

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На каком уровне находится государственный долг Казахстана, рассказал министр финансов РК Ерулан Жамаубаев в ходе отчетной встречи с населением на площадке СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По итогам 2019 года объем госдолга к ВВП составил 24% при лимите в 50%. На конец первого квартала 2020 года - 25,5%. Долговая нагрузка на бюджет за 2019 год составила 12,9% при лимите в 15%. По прогнозу в 2020 году этот показатель составит порядка 13,1% от доходов республиканского бюджета», - сказал Ерулан Жамаубаев.

Министр заверил, что принимаются все необходимые меры для поддержания госдолга на безопасном уровне.

Глава Минфина также сообщил, что за 2019 год исполнение расходов республиканского бюджета составило 12 трлн. 20 млрд. тенге или 99,9%. Не исполнено 8,2 млрд. тенге. Из них 2,9 млрд. тенге – экономия.