Госдолг Казахстана достиг 22 трлн тенге на начало года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ростом внешних госзаймов и их неэффективным использованием обеспокоен депутат Сената Нурлан Бекенов. Согласно озвученным данным сенатора, госдолг страны достиг 22 трлн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно информации Министерства финансов, по состоянию на 1 января 2022 года госдолг достиг отметки в 22 трлн тенге, или 27,4% к ВВП. Внешний долг Правительства, внешний долг, гарантированный государством, и квазигосударственного сектора составил 37 млрд долларов США, что составляет 67% от активов Нацфонда и приближается к предельному значению. Полагаю, что нельзя рассматривать Национальный фонд лишь как гарантированный резерв по погашению займов», - сказал Нурлан Бекенов, озвучивая депутатский запрос на имя Премьер-Министра РК.

Сенатор подчеркнул, что на сегодня имеется 52 внешних правительственных займа на общую сумму 112,2 млрд долларов, при этом освоение составило всего 80%.

«В числе ключевых факторов увеличения внешнего долга страны являются неэффективное использование, невостребованность заимствованных денег, аннулирование части займа, а также привлечение квазигоскомпаниями денег на непроизводственные цели», - добавил Нурлан Бекенов.

«При наличии собственных средств в 2017 году дочерняя организация АО «КазМунайГаз» привлекла заем сроком на три года на сумму 300 миллионов долларов США с целью дальнейшего распределения акционерам в виде дивидендов. То есть этот заем был привлечен для выплаты дивидендов. Это лишь отдельные примеры неэффективного планирования и использования международных займов», - привел пример депутат.

Для улучшения сложившейся ситуации, Нурлан Бекенов озвучил ряд системных мер, которые были выработаны во время встречи сенаторов с представителями госорганов и квазигосектора по вопросам эффективности внешних госзаймов. В их числе осуществление постоянного контроля процесса закупок и управления контрактами, повышение качества разрабатываемых проектов для исключения дальнейшей их неактуальности.

«Для этого важно привлекать внешние займы через призму критического анализа текущих направлений финансирования, четкого регламентирования стоимости проектно-сметной документации и приоритизации расходов во всех секторах экономики», - считает депутат Сената.

Ранее во время пленарного заседания Сената депутат Сергей Ершов попросил Правительство принять необходимые меры организационного, законодательного и комплексного характера, направленные на предупреждение и ликвидацию паводковых ситуаций. По его словам, почти половина гидротехнических сооружений в стране находится аварийном состоянии.