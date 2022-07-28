Госдолг Германии вырос за пандемию до рекордного уровня

БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ - Задолженность федерального, земельных и муниципальных бюджетов Германии, а также касс социального страхования на конец 2021 года выросла на 6,8% до 2321,1 млрд евро. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на DW.

По информации Федерального статистического ведомства, з а время пандемии государственный долг ФРГ возрос до рекордного уровня.

«На конец 2021 года задолженность федерального, земельных и муниципальных бюджетов, а также фондов социального страхования в совокупности составляла 2321,1 млрд евро», - сообщило Федеральное статистическое ведомство в Висбадене, объявляя окончательные данные за прошлый год.

«При этом государственная задолженность возросла за год на 6,8% (148,3 млрд евро) до самого высокого уровня, когда-либо зафиксированного в соответствующей статистике», - отметили в ведомстве. По его данным, рост госдолга в особенности на федеральном уровне связан, прежде всего, с расходами на реализацию мер по борьбе с распространением коронавируса.

Госдолг Германии в 2021 году: почти 28 тыс. евро на каждого жителя

Федеральная задолженность на конец 2021 года составила 1548,5 млрд евро, это на 10,3 % (145 млрд евро) больше, чем годом ранее. Задолженность федеральных земель в сумме увеличилась на 0,4 % (2,5 млрд евро) до 638,5 млрд евро.

Муниципальные бюджеты на конец прошлого года имели задолженность на общую сумму 134,2 млрд евро, что на 0,6 % (0,8 млрд евро) больше, чем в конце 2020 года. Задолженность касс социального страхования в конце прошлого года составляла 45 млн евро, то есть на один миллион евро больше, чем в 2020 году.

«Окончательные показатели государственной задолженности по итогам 2021 года еще выше, чем опубликованные в марте предварительные данные. Общая ее сумма в пересчете на одного жителя Германии составляет 27 922 евро», - заявило ведомство.

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