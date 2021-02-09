Госбюджет перевыполнен на 65 млрд тенге – Алихан Смаилов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Госбюджет перевыполнен на 65 млрд тенге по итогам прошлого года. Об этом заявил первый заместитель Премьер-Министра РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Несмотря на сложную экономическую ситуацию, доходы государственного бюджета в прошлом году сохранены в прежних объемах. Некоторое снижение поступлений в республиканский бюджет было восполнено поступлениями в местный бюджет и в конечном счете госбюджет перевыполнен на 65 млрд тенге», - сказал Алихан Смаилов на заседании Правительства.

Он подчеркнул, что повышение доходной части бюджета было и остается одной из приоритетных задач.

«И в этом направлении важно использовать весь потенциал цифровизации. При этом, снижение уровня «теневой» экономики играет важную роль в повышении доходов. В этом направлении создана Национальная система прослеживаемости товаров. Внедрены такие информационные системы как Система управления рисками, Электронные счета-фактуры, Астана-1, и др. Нужно отметить, что только за последние 3 года вышеуказанные меры, позволили обеспечить дополнительные поступления в бюджет более 2 трлн тенге», - отметил зампремьера.

Работу в этом направлении, по его словам, нужно усилить.

«Наряду с этим, Министерству финансов нужно обратить особое внимание на вопросы фискализации денежных переводов предпринимателей через банки. В целом, всем заинтересованным государственным органам необходимо продолжить скоординированную работу в данном направлении», - заключил А. Смаилов.