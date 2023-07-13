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    Госаудиторы за взятки укрывали факты хищений в сфере образования - Антикор

    13 Июля 2023, 11:04

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Антикор продолжает расследования крупных хищений в сфере образования. Преступления совершались при укрывательстве государственных аудиторов, что подтверждается материалами уголовных дел. Об этом сообщил официальный представитель Антикоррупционной службы Арман Тлеукенов, передает МИА «Казинформ».

    Как сообщил Арман Тлеукенов, в области Жетысу бюджетные деньги похищались путем перечисления на счета «мертвых душ» и завышения заработной платы работников школ с последующим их обналичиванием и присвоением.

    «В ходе следствия изобличен в получении взятки в сумме 500 тысяч тенге государственный аудитор Ревизионной комиссии Алматинской области. Взятку он получил за положительное заключение аудиторской проверки в одной из школ города Талдыкоргана. В настоящее время ревизор предан суду», - сказал представитель Антикора.

    Аналогичный факт установлен в Алматинской области, где руководитель отдела областной ревизионной комиссии получил от бухгалтера отдела образования Карасайского района взятку в сумме 1 млн тенге за положительные результаты аудиторской проверки. По данному факту Антикоррупционной службой Алматинской области проводится досудебное расследование.

    «Кроме этого, в Туркестанской области изобличен во взяточничестве государственный ревизор - главный инспектор областной Ревизионной комиссии. Она подозревается в получении взятки в размере 26 млн тенге за положительное заключение аудиторской проверки в одной из школ Сарыагашского района. Подозреваемая задержана и водворена в изолятор временного содержания», - поделился Арман Тлеукенов.

    Согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

    В соответствии со статьей 77 Конституции и статьей 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда. Спикер:

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Образование Коррупция Аудит
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