Госаудиторы Казахстана проводили проверки по собственным жалобам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В отношении должностных лиц внутреннего госаудита зарегистрировано 27 преступлений. Часть из них связана с проверками, которые специалисты проводили по своим же жалобам. Об этом сообщили в Агентстве по противодействию коррупции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Только за последние два года агентством в отношении должностных лиц внутреннего госаудита зарегистрировано 27 преступлений. Они, как правило, получали взятки за пересмотр итогов конкурсов госзакупок», – заявил заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции Улан Саркулов на пресс-конференции в СЦК.

Он сообщил, что были также выявлены факты, когда специалисты внутреннего госаудита сами организовывали жалобы.

«Затем по ним (жалобам – прим.) опять же сами проводили проверки, преследуя свои корыстные цели. За прошлый год только от одного ТОО подано 1 600 таких жалоб, из которых 900 – удовлетворены. При этом другие, реальные обращения игнорировались», – сказал зампредседателя Антикоррупционной службы.

Ранее сообщалось, что каждое пятое коррупционное преступление в Казахстане совершается в сфере госзакупок. Согласно данным Антикоррупционной службы, почти 80% преступлений связаны с хищениями бюджетных средств и взяточничеством при подписании фиктивных актов выполненных работ и определении победителя закупок.