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    Госаттестацию в ВКО провалили 80% школ и детсадов

    20 Июля 2022, 19:55

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Больше 80 % школ и детских садов на востоке страны провалили государственную аттестацию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

    Неутешительную статистику озвучили в региональном департаменте по обеспечению качества в сфере образования.

    В этом году специалисты проверили 167 учебных заведений и лишь в 16-ти из них не выявили нарушений.

    Как выяснилось, большинство школ не укомплектовано технически, кабинеты физики и химии не оснащены, в ряде случаев квалификация педагогов не соответствует занимаемым позициям. Устранить нарушения руководители школ и отделов образования обязались до конца года.

    «Только 16 школ прошли аттестацию с первого раза. Конечно, это очень большая цифра. Основные нарушения – это в основном несоответствие образования педагогов. Они не исполняли государственные стандарты образования, где-то не соответствовали рабочие учебные планы, где-то по «Күнделік» очень много было нарушений», - сообщила руководитель Департамента по обеспечению качества в сфере образования Зейнеп Махсутова.


    Фото: 24.kz

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Восточно-Казахстанская область Образование
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