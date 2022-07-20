Госаттестацию в ВКО провалили 80% школ и детсадов

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Больше 80 % школ и детских садов на востоке страны провалили государственную аттестацию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

Неутешительную статистику озвучили в региональном департаменте по обеспечению качества в сфере образования.

В этом году специалисты проверили 167 учебных заведений и лишь в 16-ти из них не выявили нарушений.

Как выяснилось, большинство школ не укомплектовано технически, кабинеты физики и химии не оснащены, в ряде случаев квалификация педагогов не соответствует занимаемым позициям. Устранить нарушения руководители школ и отделов образования обязались до конца года.

«Только 16 школ прошли аттестацию с первого раза. Конечно, это очень большая цифра. Основные нарушения – это в основном несоответствие образования педагогов. Они не исполняли государственные стандарты образования, где-то не соответствовали рабочие учебные планы, где-то по «Күнделік» очень много было нарушений», - сообщила руководитель Департамента по обеспечению качества в сфере образования Зейнеп Махсутова.





Фото: 24.kz