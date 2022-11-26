Горжусь динамичной и прогрессивно мыслящей молодежью - Глава государства

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал молодых людей неустанно трудиться, стремиться к новым знаниям и опыту, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Чтобы быть в авангарде передовых государств, нам необходимо стать нацией, которая не только учится, но и может научить других. Мы должны не только пользоваться тем, что создали другие, но и дать миру собственные открытия и достижения. Для этого у нашего народа есть потенциал, талант и навыки. Я горжусь нашей динамичной и прогрессивно мыслящей молодежью. Поэтому готов повторять слова поэта Магжана Жумабаева: «Я верю в молодежь». Действительно, все мы должны поддерживать молодежь! Именно подрастающее поколение откроет нашей стране путь к светлому будущему», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, выступая на церемонии инаугурации.

По словам Президента, чтобы добиться успеха, молодым людям нужно неустанно трудиться, стремиться к новым знаниям и опыту.

«Только в этом случае они станут настоящими профессионалами своего дела, будут востребованными и уважаемыми, принесут пользу обществу. Личности, которая следует этим принципам, не грозит поражение», - считает Глава государства.

Ранее Касым-Жомарт Токаев торжественно вступил в должность Президента Республики Казахстан. В соответствии со статьей 42 Конституции Глава государства принес присягу.

Церемония транслировалась в прямом эфире республиканских телеканалов, на интернет-ресурсах, а также в официальных аккаунтах «Акорды» в социальных сетях.

20 ноября состоялись внеочередные выборы Президента РК. На заседании Центральной избирательной комиссии стало известно, что принесение присяги избранным Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым назначено на 26 ноября 2022 года. За Касым-Жомарта Токаева проголосовали 6 млн 456 тысяч 393 избирателя, или 81,31%. Графу «против всех» выбрали 460 тысяч 484 избирателя, или 5,8%.



