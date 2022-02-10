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    Горящий автомобиль остановил движение на дороге в ВКО

    10 Февраля 2022, 00:01

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Автомобиль с ацетиленовыми баллонами загорелся на автодороге «Усть-Каменогорск - Семей», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области.

    «9 февраля около 21 часа в Уланском районе на автодороге «Усть-Каменогорск - Семей», в 20 километрах от села Таврия произошло загорание автомобиля марки «Скания». На момент прибытия спасателей ПЧ-38 открытым пламенем был объят автомобиль, в котором перевозили ацетиленовые баллоны. В целях безопасности движение на автодороге остановлено сотрудниками дорожной полиции. На место также были направлены врачи Центра медицины катастроф из трассового медико-спасательного пункта. По пострадавшим информация не поступала, водитель не пострадал», - рассказали в пресс-службе ведомства.

    Тушение сразу было невозможно производить в связи со взрывами баллонов, огнеборцы сперва находились на расстоянии, соблюдая технику безопасности. Когда взрывы прекратились, пожарные стали подавать воду на охлаждение баллонов и тушение.

    Пожар был локализован в 22:35. Всего было задействовано 6 человек личного состава, 2 единицы техники службы пожаротушения ДЧС ВКО.

    Напомним, сегодня департамент по ЧС Восточно-Казахстанской области сообщил о трех пожарах. В двух случаях из горящих домов пришлось эвакуировать людей - всего 29 человек, в том числе пятерых детей.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Восточно-Казахстанская область Происшествия Транспорт Видео Регионы Дороги МЧС Пожар ДЧС
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