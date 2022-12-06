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    Горячую воду отключили в городе, чтобы бесперебойно подавать тепло - аким Актау

    6 Декабря 2022, 01:54

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Аким Актау обратился к жителям города с призывом сохранять спокойствие. Он сообщил, что пришлось ограничить подачу горячей воды, чтобы обеспечить бесперебойную подачу тепла, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Instagram пресс-службы акимата города Актау.

    «Уважаемые жители города Актау!

    Со вчерашнего дня мы столкнулись с проблемой дефицита горячей воды. Основная причина этого связана с проведением плановых ремонтных работ изношенного оборудования ТОО «МАЭК-Казатопром».

    Чтобы обеспечить бесперебойное обеспечение теплом горожан, мы вынуждены временно ограничить подачу горячей воды.

    Данная ситуация находится под моим пристальным контролем. На данный момент, мобилизованы все силы, чтобы решить проблему в кратчайшее время.

    Мы призываем всех граждан сохранять спокойствие и набраться терпения!» - сказал аким города Актау Ербол Избергенов.
    Происшествия Акимат Мангистауская область Отопительный сезон Вода
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