Горячую воду отключили в городе, чтобы бесперебойно подавать тепло - аким Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Аким Актау обратился к жителям города с призывом сохранять спокойствие. Он сообщил, что пришлось ограничить подачу горячей воды, чтобы обеспечить бесперебойную подачу тепла, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Instagram пресс-службы акимата города Актау.

«Уважаемые жители города Актау!

Со вчерашнего дня мы столкнулись с проблемой дефицита горячей воды. Основная причина этого связана с проведением плановых ремонтных работ изношенного оборудования ТОО «МАЭК-Казатопром».

Чтобы обеспечить бесперебойное обеспечение теплом горожан, мы вынуждены временно ограничить подачу горячей воды.

Данная ситуация находится под моим пристальным контролем. На данный момент, мобилизованы все силы, чтобы решить проблему в кратчайшее время.

Мы призываем всех граждан сохранять спокойствие и набраться терпения!» - сказал аким города Актау Ербол Избергенов.



