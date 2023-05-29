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    Горячую воду отключат в трех районах Алматы

    29 Мая 2023, 16:22

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Подачу горячего водоснабжения ограничат в некоторых зданиях и домах для обеспечения безопасности при проведении плановых ремонтных работ в котельных ТОО «Алматытеплокоммунэнерго», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ТОО «Алматинские тепловые сети» сообщили, что ограничения будут в контурах улиц и жилых массивов:

    с 5 по 9 июня: Свердлова – Таштитова – Хабаровоская – Орджоникидзе;

    с 5 по 16 июня: Лавренева – Дунентаева - микрорайон Жулдыз-2 (частично);

    с 12 по 16 июня: Суюнбая – Белякова – Казакпаева – Кожедуба; Кассина – Буденного – Бехтерева – Жумабаева; Клары Цеткин – Кустанайская – Спасская – Нурсая;

    с 12 по 23 июня: Рихарда Зорге – Чехова – Молдагалиева – Акан Серы;

    с 19 по 23 июня: Элеваторская – Щелково – Суюнбая; Таласская – Кассина – Дулатова – Монтина;

    с 26 по 30 июня: Шахтинская – Демченко – Атбасарская – Аяз би; Рыскулова – Буровая – Кульджинский тракт – микрорайон Атырау-1; Шекспира – Эйхе – Жайсан – Терешковой.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Общество Вода
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