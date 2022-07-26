Горячую воду отключат в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Таразе отключат подачу горячей воды в многоквартирные жилые дома, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В областном центре подается горячая вода в 925 многоэтажных жилых домов. При этом АО «Таразэнергоцентр» подает в 814 домов, ГКП «Жамбыл-Жылу» - в 92 дома и ГКП «Таразтрансэнерго» - в 19 домов.

«Ежегодно с 1 августа крупнейшее в областном центре энергопроизводящее предприятие АО «Таразэнергоцентр» приостанавливает горячее водоснабжение своим потребителям для подготовки к отопительному сезону. Предприятие приостанавливает работу станции для проведения плановых ремонтных работ. Согласно графику ремонта основного оборудования на ТЭЦ-4, ежегодно в летний период проводится капитальный и текущий ремонт паровых турбин и котлов. Данные работы могут проводиться без остановки станции. Однако на работы по капитальному ремонту дымовой трубы №1 ТЭЦ-4 и вспомогательного оборудования требуется остановка. Плановые ремонтные работы оборудования АО «Таразэнергоцентр» необходимы для обеспечения безаварийной подачи тепла и горячего водоснабжения в зимний отопительный период», - сообщил руководитель предприятия Жумабек Булекбаев.

По информации заместителя руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Жамбылской области Руслана Муздыбекова, подача горячей воды прекращается на 25 суток.

«Для подготовки инженерных сетей потребителей к отопительному сезону необходимо провести испытания всех элементов систем теплопотребления на механическую прочность и гидравлическую плотность систем теплопотребления, трубопроводов и установленной запорной и регулирующей арматуры. В этот период предприятия проводят инвентаризацию основного и вспомогательного оборудования котельных, капитальный ремонт, проводят гидравические испытания тепловых сетей, проверяют уровень транспортировки тепловой энергии труб. Просим жителей отнестись с пониманием к сложившейся ситуации», - пояснил Руслан Муздыбеков.

Как сообщалось ранее, до 2019 года в Таразе с завершением весной отопительного сезона теплоподающие организации прекращали подачу горячей воды до начала следующего отопительного сезона из-за плановых ремонтных и подготовительных работ. Из-за того что 80% городских тепломагистралей пребывали в изношенном состоянии, а также по ряду других технических причин, жителям Тараза на летнее время отключали горячую воду. Масштабный проект реконструкции тепломагистралей областного центра стоимостью 9,3 млрд тенге позволил решить эту давнюю проблему городского водоснабжения по обеспечению жителей горячей водой и в летнее время.