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    Горячую воду отключат в двух районах Алматы

    29 Июня 2023, 09:40

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - По данным ТОО «Алматинские тепловые сети», будет ограничена подача горячего водоснабжения ряду жилых и иных зданий, расположенных на территории Жетысуского и Турксибского районов Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на

    Ограничение планируется в контурах улиц и жилмассивов:

    с 3 по 14 июля:

    Лавренева – Дунентаева – микрорайон Жулдыз 2 (частично);

    с 3 по 17 июля:

    Монтажная – Баймагамбетова – Федосеева – Баймагамбетова;

    с 10 по 14 июля:

    Урицкого – Нурсая – Бейсебаева – Бартольда;

    Хмельницкого – Бакинская – Староэлеваторская – Куйбышева;

    с 10 по 31 июля:

    Поддубного – Суюнбая – Дунентаева – Хмельницкого;

    с 13 по 20 июля:

    Остроумова – Красногорская – Дегдар – Остроумова;

    с 17 по 21 июля:

    Папанина – Суюнбая – Ереванская – Стальского;

    Кассина – Жумабаева – Бехтерева – Шереметьева;

    с 24 июля по 14 августа:

    Первомайская нефтебаза – Геологов – микрорайон Кокжиек.

    Ограничения вводятся для обеспечения безопасности при проведении плановых ремонтных работ в котельных ТОО «Алматытеплокоммунэнерго».

    В компании приносят извинения за временные неудобства.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Алматы ЖКХ
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