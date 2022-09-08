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    Горячую воду отключат в Атырау

    8 Сентября 2022, 22:05

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Горячую воду отключат в Атырау с 12 по 23 сентября из-за опрессовки магистральных сетей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе городского акимата, акционерное общество «Атырауские тепловые сети» уведомило об отключении в Атырау горячей воды. Сделано это будет согласно плану-графику капитального ремонта, в ходе которого временно прекращается подача горячей воды из всех теплопунктов города.

    Полная остановка подачи горячей воды по магистральным тепловым сетям будет произведена с 12 по 23 сентября 2022 года.

    С 27 по 29 сентября будут проводиться испытания - опрессовка магистральных тепловых сетей города.
    Тепловики приносят горожанам извинения за временные неудобства.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область ЖКХ Атырау
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