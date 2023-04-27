Горячую воду частично отключат в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В связи с ремонтными работами по ревизии оборудования тепловых пунктов с 2 по 5 мая в Атырау будет частично временно прекращена подача горячей воды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе городского акимата, о временном отключении горячего водоснабжения уведомило АО «Атырауские тепловые сети».

«В связи с ремонтными работами по ревизии оборудования тепловых пунктов, согласно план-графику капитального ремонта, с 2 по 5 мая 2023 года будет временно прекращена подача горячей воды. Отключения произойдут от центрального теплопункта №47- Привокзальный 3 мкр., дома № 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, от теплопункта «Коркем» - мкр. Алмагуль, дома № 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, Амандосова 42, 42/1. От теплопункта № 101 - жилой массив Авангард - 4 мкр., дома № 1, 2, 3, 4, 7, 17, 18, 19, улица Сатпаева, дома 3а, 4а, 5, 66», - говорится в сообщении.



