«Горячую линию» по вопросам дизельного топлива запустили в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство энергетики и крупные сети АЗС запустили «горячую линию» для приема жалоб и обращений граждан по вопросам дизельного топлива, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минэнерго РК.

Горячая линия поддержки клиентов доступна по стационарному и мобильным номерам, а также в популярных мессенджерах.

Call-center:

Городской: +7 (7172) 78-69-55

Мобильный: +7 (708) 812-02-31

Telegram / WhatsApp: +7 (708) 812-02-31

Данный вид обратной связи с центральным государственным органом позволит гражданам оперативно сообщать в Министерство энергетики РК о нарушениях на заправках страны.

За горячей линией Минэнерго закреплен оператор, который будет мониторить и анализировать поступающие обращения.

После проверки достоверности поступившей информации от граждан, все факты необоснованных действий и нарушений будут передаваться для принятия соответствующих мер в компетентные государственные органы.

«Для исключения домыслов и кривотолков призываем граждан оказать содействие и сообщать на «горячую линию» о нарушениях со стороны АЗС или о незаконном наливе», - отметили в ведомстве.

Также дополнительно предоставлены данные по «горячим линиям» на крупных АЗС страны.

Qazaq Oil и КазМунайГаз

Call-center: 9911

Telegram / WhatsApp: +7 (771) 046-46-46

Instagram: azs_qazaq_oil

Sinooil

Call-center: 8-800-070-01-80

Instagram: sinooil.kz

Helios

Центр поддержки: 8-800-080-5444

Telegram / WhatsApp: +7 (777) 708-00-39

Instagram: helios_kz

Для городских телефонов: helios.kz/kontakty

Газпромнефть

Call-center: 8-800-080-10-08

Instagram: gazpromneft_kz

Отраслевая информация о деятельности Министерства энергетики РК размещается на официальном сайте ведомства, а также на официальных страницах Министерства энергетики РК в социальных сетях: Telegram , Facebook , Instagram .



