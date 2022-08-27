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    «Горячую линию» по вопросам дизельного топлива запустили в Казахстане

    27 Августа 2022 22:33

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство энергетики и крупные сети АЗС запустили «горячую линию» для приема жалоб и обращений граждан по вопросам дизельного топлива, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минэнерго РК.

    Горячая линия поддержки клиентов доступна по стационарному и мобильным номерам, а также в популярных мессенджерах.

    Call-center:

    Городской: +7 (7172) 78-69-55

    Мобильный: +7 (708) 812-02-31

    Telegram / WhatsApp: +7 (708) 812-02-31

    Данный вид обратной связи с центральным государственным органом позволит гражданам оперативно сообщать в Министерство энергетики РК о нарушениях на заправках страны.

    За горячей линией Минэнерго закреплен оператор, который будет мониторить и анализировать поступающие обращения.

    После проверки достоверности поступившей информации от граждан, все факты необоснованных действий и нарушений будут передаваться для принятия соответствующих мер в компетентные государственные органы.

    «Для исключения домыслов и кривотолков призываем граждан оказать содействие и сообщать на «горячую линию» о нарушениях со стороны АЗС или о незаконном наливе», - отметили в ведомстве.

    Также дополнительно предоставлены данные по «горячим линиям» на крупных АЗС страны.

    Qazaq Oil и КазМунайГаз

    Call-center: 9911

    Telegram / WhatsApp: +7 (771) 046-46-46

    Instagram: azs_qazaq_oil

    Sinooil

    Call-center: 8-800-070-01-80

    Instagram: sinooil.kz

    Helios

    Центр поддержки: 8-800-080-5444

    Telegram / WhatsApp: +7 (777) 708-00-39

    Instagram: helios_kz

    Для городских телефонов: helios.kz/kontakty

    Газпромнефть

    Call-center: 8-800-080-10-08

    Instagram: gazpromneft_kz

    Отраслевая информация о деятельности Министерства энергетики РК размещается на официальном сайте ведомства, а также на официальных страницах Министерства энергетики РК в социальных сетях: Telegram , Facebook , Instagram .


    Минэнерго РК Топливо
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