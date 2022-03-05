«Горячую линию» для грузоотправителей и перевозчиков запустили в МИИР

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Телефоны «горячей линии» для грузоотправителей и перевозчиков запустили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Ситуационный центр Комитета транспорта МИИР РК:
+7 (7172) 98-35-35; 98-35-33;
WhatsApp номер Ситуационного центра МИИР РК:
+ 7 708 088 0 800
Телефоны горячих линий в портах Актау, Северный терминал, Курык:
Актауский морской торговый порт:
8 7292 44 51 27 Отдел по коммерческой работе
+7 775 362 72 73 Немышев Ануар начальник отдела маркетинга и продаж
8 7292 44 51 51 Отдел маркетинга и продаж
Актауский морской северный терминал:
8 7292 20 38 78 (доб.1024) Шайханов Расул Болатұлы - руководитель службы экспедирования
8 (7292) 20 38 78 (доб.1028) Сливко Александр Александрович - специалист транспортно-экспедиторской службы
8 (7292) 20 38 78 (доб.1042) Байтаков Ержан Русланович начальник отдела.
Порт Курык
+7 776 025 77 77 Нурмагамбетов Айткали
+7 705 169 04 44 Отдел маркетинга и продаж
Телефоны горячей линии АО «НК «КТЖ»:
В части приема заявок на переадресовку грузов и консультации (изменения станций назначения, возврат на первоначальную станцию погрузки и т.д.) ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» тел. 8 (702) 164-55-39, 60-31-33;
Консультирование по вопросам связанных с таможенной деятельностью АО «НК «КТЖ» тел. 60-30-19, 8 (701) 341-32-20
Консультирование в части организации перевозок на территории России, Украины, Белоруссии и ЕС тел. +7(702) 788-68-87.
Как ранее сообщалось, по оперативным данным Мининдустрии и инфраструктурного развития РК, на данный момент порты Актау и Курык работают в штатном режиме. Простоя грузов нет.