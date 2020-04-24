Горячие обеды на дом доставляют одиноким пенсионерам в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Вечные общечеловеческие ценности - взаимовыручка и милосердие – выходят сегодня на первый план в казахстанском обществе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, президент республиканской федерации «NOMAD MMA» Гаджи Гаджиев поддержал спонсорскими средствами инициативу оперативного штаба акимата Жамбылской области, который организовал помощь жителям областного центра.

«Среди тех, кто получает эту помощь - люди с ограниченными возможностями, имеющие небольшую пенсию и одинокие старики, получающие адресную социальную помощь в домашних условиях», - пояснили в пресс-службе главы региона.

Теперь вплоть до завершения режима карантина сотрудники специально закрепленных учреждений и волонтеры будут доставлять ста семьям этих категорий горячие обеды, приготовленные поварами кафе «Chinara».

Отметим, что Гаджи Гаджиев является не только президентом Республиканской федерации NOMAD MMA Казахстана с 2015 года, но и задействован в менеджменте нескольких спортивных федераций Казахстана. По его словам, необходимо выполнять моральный долг перед страной, которая его воспитала, делать добро друг другу и уважать окружающих, тогда и к тебе будут относиться с уважением. «Это непростое время мы должны пережить вместе. И в первую очередь не забывать о тех, кому сегодня сложнее всего. Это, наверное, традиция, присущая всему уникальному народу Казахстана», - говорит Гаджи Гаджиев.