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    Горячие обеды медикам и пожилым готовит благотворительный фонд в Караганде

    17 Апреля 2020, 01:00

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Фонд «Ана-Мама» кормит горячими обедами медиков и стариков, а волонтёры Красного Полумесяца развозят продукты и медикаменты жителям Караганды. А в ответ получают искренние слова благодарности и улыбки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    За период карантина Карагандинский областной филиал Красного Полумесяца Казахстана при поддержке METRO CASH&CARRY и местных спонсоров помог более 127 людям. На прошлой неделе было собрано 29 продуктовых корзин на 153 500 тенге. Волонтёры эти наборы развозят одиноким пенсионерам, матерям-одиночкам, многодетным семьям и людям с ограниченными возможностями. Также организована работа с поликлиниками по доставке лекарств пожилым людям.

    Как сообщили в организации, все привлечённые добровольцы прошли инструктаж для волонтёров по доставке товаров первой необходимости людям, нуждающимся в помощи.

    «Наша миссия - оказание гуманитарной помощи и соцподдержки людям, оказавшимся в кризисной ситуации. Гуманитарная помощь, которую сотрудники и волонтёры распределяют среди пострадавших, представляет собой предметы первой необходимости, которые закупаются за счёт пожертвований организаций и частных лиц», - говорит директор Карагандинского областного филиала Красного Полумесяца Казахстана Татьяна Абрамова.

    В областном филиале Красного Полумесяца работает горячая линия - 8-700-971-75-74. Сюда можно позвонить и получить консультации по профилактике распространения коронавируса, узнать о ЧП и карантине в регионе.

    А карагандинский благотворительный фонд «Ана-Мама» в период карантина и ЧП помогает нуждающимся, пожилым людям, а также службе скорой помощи. Сотрудники фонда развозят продуктовые наборы и горячие обеды.

    Волонтёры фонда готовят горячие блюда, которые отвозятся пожилым людям, медикам скорой помощи. В населенные пункты региона возят и продуктовые наборы. С начала карантина фонд «Ана-Мама» доставил более 650 продуктовых корзин малоимущим семьям, приготовил более 550 обедов.

    Фонд благодарит волонтёров и спонсоров за помощь и приглашает к сотрудничеству. Желающие помогать тем, кто нуждается в этом в наше нелёгкое время, могут обратиться по телефону: 8-702-637-80-20.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Благотворительность Социальная поддержка
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