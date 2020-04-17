Горячие обеды медикам и пожилым готовит благотворительный фонд в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Фонд «Ана-Мама» кормит горячими обедами медиков и стариков, а волонтёры Красного Полумесяца развозят продукты и медикаменты жителям Караганды. А в ответ получают искренние слова благодарности и улыбки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

За период карантина Карагандинский областной филиал Красного Полумесяца Казахстана при поддержке METRO CASH&CARRY и местных спонсоров помог более 127 людям. На прошлой неделе было собрано 29 продуктовых корзин на 153 500 тенге. Волонтёры эти наборы развозят одиноким пенсионерам, матерям-одиночкам, многодетным семьям и людям с ограниченными возможностями. Также организована работа с поликлиниками по доставке лекарств пожилым людям.

Как сообщили в организации, все привлечённые добровольцы прошли инструктаж для волонтёров по доставке товаров первой необходимости людям, нуждающимся в помощи.

«Наша миссия - оказание гуманитарной помощи и соцподдержки людям, оказавшимся в кризисной ситуации. Гуманитарная помощь, которую сотрудники и волонтёры распределяют среди пострадавших, представляет собой предметы первой необходимости, которые закупаются за счёт пожертвований организаций и частных лиц», - говорит директор Карагандинского областного филиала Красного Полумесяца Казахстана Татьяна Абрамова.

В областном филиале Красного Полумесяца работает горячая линия - 8-700-971-75-74. Сюда можно позвонить и получить консультации по профилактике распространения коронавируса, узнать о ЧП и карантине в регионе.

А карагандинский благотворительный фонд «Ана-Мама» в период карантина и ЧП помогает нуждающимся, пожилым людям, а также службе скорой помощи. Сотрудники фонда развозят продуктовые наборы и горячие обеды.

Волонтёры фонда готовят горячие блюда, которые отвозятся пожилым людям, медикам скорой помощи. В населенные пункты региона возят и продуктовые наборы. С начала карантина фонд «Ана-Мама» доставил более 650 продуктовых корзин малоимущим семьям, приготовил более 550 обедов.

Фонд благодарит волонтёров и спонсоров за помощь и приглашает к сотрудничеству. Желающие помогать тем, кто нуждается в этом в наше нелёгкое время, могут обратиться по телефону: 8-702-637-80-20.