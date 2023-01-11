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    Горячие обеды и бесплатное такси: столичные мечети организовали благотворительную акцию

    11 Января 2023, 21:13

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Столичные мечети инициировали благотворительную акцию, в рамках которой меценаты бесплатно развозят людей в мороз и обеспечивают горячим обедом работников коммунальных служб, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата Астаны.

    Меценаты столичных мечетей организовали бесплатное такси для астанчан и горячий обед для работников коммунальных служб города. Акцию запустила мечеть «Коктал», все остальные ее поддержали.

    Старт благому делу дали 20 водителей – имамов и учеников мечетей города, которые в морозные дни бесплатно развозят жителей столицы.

    «Такие акции проводим не первый год. В астанинские морозные дни хотим быть полезными для наших сограждан. Призываем других водителей присоединиться к акции и помочь жителям», - сказал главный имам мечети «Хазрет Султан» Ерболат Жусупов.

    Волонтеры также раздали горячий чай и плов дорожным рабочим. Всего удалось охватить около 200 сотрудников коммунальных организаций, которые продолжают бесперебойную очистку города от снега.

    Помимо этого, за счет спонсорской помощи до конца отопительного сезона мечети помогут нуждающимся семьям приобрести уголь и обеспечат их продовольственными корзинами.

    Акция по бесплатной развозке продлится до окончания морозов. Узнать такое такси можно по наклейке на кузове автомобиля.
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