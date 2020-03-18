Горячие линии открыли в управлениях госдоходов в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Во всех органах государственных доходов в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции ограничено посещение налогоплательщиков и участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД). По всем консультационным вопросам граждане могут обращаться по телефонам горячей линии управлений государственных доходов (УГД) и таможенных постов (ТП), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента государственных доходов по городу Алматы.

УГД по Ауэзовскому району:

303-25-69, 303-25-21, 303-25-26, 303-25-33,

8702-811-88-33 Aсtiv, 8701-409-00-08 Kcell, 8705-208-05-94 Beeline,

8775-822-22-22 Aсtiv, 8777-614-76-67 Beeline, 8707-381-90-49 Теле2;

УГД по Бостандыкскому району:

275-48-24, 274-08-19, 274-46-64, 8707-939-54-26 Теле2, 8701-601-02-37 Aсtiv,

8701-272-22-20 Kcell, 8702-777-72-75 Kcell, 8707-145-39-48 Теле2,

8707-191-61-51 Теле2;

УГД по Жетысускому району:

279-29-54, 279-57-72, 279-42-65, 8707-186-03-56 Теле2, 8747-521-20-84 Теле2,

8775-614-20-06 Aсtiv 8777-349-68-56 Beeline;

УГД по Алмалинскому району:

267-69-80, 8705-760-92-51 Beeline, 8707-343-29-98 Теле2, 8778-528-31-16 Aсtiv;

УГД по Турксибскому району:

221-58-68, 221-58-62, 221-58-61, 8700-646-20-32 Beeline, 8707-741-78-70 Теле2,

8702-461-83-87 Aсtiv, 8747-593-02-21 Теле2;

УГД по Медеускому району:

272-80-79, 267-71-71, 267-71-73, 8701-799-76-76 Kcell, 8707-115-47-48 Теле2,

8702-107-26-68 Aсtiv, 8778-978-08-01 Aсtiv;

УГД по Алатаускому району:

299-87-22, 299-85-34, 299-84-61, 8701-747-86-91 K-CELL, 8778-417-82-85 Aсtiv,

8747-414-28-18 Теле2, 8707-791-51-26 Теле2;

УГД по Наурызбайскому району:

338-21-09, 390-64-00, 8777-024-17-25 Beeline, 8707-933-93-31 Теле2,

8775-759-77-17 Aсtiv;

Таможенный пост «Алматы - центр таможенного оформления»:

259-70-00, 259-81-60, 259-81-55, 8701-711-16-03 Kcell,

8707-101-54-82 Теле2, 8777-020-70-26 Beeline;

Таможенный пост «Алмалы – центр таможенного оформления»:

259-81-61, 259-81-68, 259-70-92, 8777-513-75-81 Beeline,

8777-258-58-22 Beeline, 8707-212-57-25 Теле2;

Таможенный пост «Жетісу»:

388-89-75, 388-89-07, 388-88-70, 388-89-39, 330-60-61, 385-22-75,

270-31-45, 2703-409, 8701-111-41-59 K-CELL, 8778-828-01-33 Aсtiv,

8701-788-13-88 Kcell, 8777-238-55-77 Beeline, 8702-718-02-40 Aсtiv,

8747-785-99-19 Теле2, 8701-566-21-58 Kcell, 8707-555-31-06 Теле2

ДГД по Алматы:

267-69-15, 267-69-97, социальные сети (Instagram, Facebook) @dgdalmaty.

Как видно, для удобства налогоплательщиков предусмотрены телефонные номера разных операторов (Beeline, Kcell, Теле2).

Срок представления налоговой отчетности за 2019 год продлен на 30 календарных дней, то есть до 30 апреля 2020 года, при условии ее представления в электронном виде. Данное продление распространяется на представление следующих форм налоговой отчетности за 2019 год – 100.00, 110.00, 150.00, 220.00, 230.00, 240.00, 700.00, 860.00, 870.00, 871.00, 920.00. При этом налогоплательщикам не требуется представлять какие-либо заявления или уведомления о продлении срока.

Государственные услуги, доступные в электронном виде, оказываются только через информационные системы КГД, egov.kz.