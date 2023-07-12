Горячей водой обеспечены 95% жилых домов Павлодара

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В апреле в областном центре провели гидравлические испытания тепловых сетей от всех трех городских ТЭЦ, позволившие выявить наиболее уязвимые участки и оперативно подготовить их к предстоящему отопительному сезону, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Павлодарской области.

Как сообщили в акимате, общая протяженность тепловых сетей Павлодара – около 700 км, износ составляет более 87%. К сожалению, сразу полностью обновить их невозможно, это требует значительных финансовых, материальных, трудовых ресурсов и длительного времени. Местные власти будут вести модернизацию поэтапно.

В нынешнем году, впервые за последние 30 лет, начаты реконструкция существующих и строительство новых внутриквартальных теплосетей. Это участки в границах пр. Назарбаева-ул. Каирбаева-ул. Естая; ул. Ломова-ул. М. Жусупа-ул. Нуркина; ул. Ломова-М. Жусупа-ул. Гагарина; ул. Ломова-ул. М. Жусупа-ул. Нуркина-ул. Амангельды. Здесь полностью обновятся 11,7 км теплокоммуникаций.

«Работы по ним планируется завершить к 25 августа, на это время, к сожалению, 53 многоквартирных жилых дома в указанных районах города останутся без горячего водоснабжения. Однако такая вынужденная мера необходима для успешного прохождения в отключенных сейчас домах не только предстоящего отопительного сезона, но и многих-многих последующих. Также нет ГВС еще в 14 МЖД, где в настоящее время КСК ремонтируют и меняют тепловые узлы, системы розлива горячей воды и ведут другие работы. Горячая вода, если так можно выразиться, ждет на входе в эти 14 домов, когда ей позволят войти. В другие 1209 многоэтажек областного центра она уже подана», - сообщили в пресс-службе акимата области.

Таким образом, ранее поставленная главой региона Асаином Байхановым задача завершить текущие ремонты сетей и сократить срок отсутствия ГВС в Павлодаре до 5 июня – коммунальщиками выполнена.

«Аналогичная работа ведется и в Экибастузе. Там на сегодня к ГВС подключены 480 из 609 МЖД. Ремонты завершаются, и ожидается, что уже к 12 июня возможность пользоваться горячей водой появится у жителей 592 многоэтажек. Исключение составят 98 домов, которые подпадают под реконструкцию тепловых магистралей, организованную в городе горняков», - добавили в пресс-службе.