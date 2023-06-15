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    Горячее водоснабжение работает в штатном режиме – акимат Балхаша об аварии на ТЭЦ

    15 Июня 2023, 21:17

    БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ – Ситуацию с аварией на Балхашской ТЭЦ прокомментировали в акимате города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города.

    «Сегодня в 16:30 на Балхашской ТЭЦ произошло задымление на ГРУ 10,5кВ. Отключились котлоагрегаты 6,7,9. ТА 2,3,7. Рабочая бригада аварию устранила оперативно. В городе проблем с электричеством нет. Горячее водоснабжение работает в штатном режиме», - сообщили в акимате города.

    В ведомстве добавили, что по состоянию на 20:50 в работе 2 котла и 2 турбины. Ситуация стабильная. Потребители и население Балхаша обеспечены горячим водоснабжением.

    Расследование технологического нарушения будет проведено с участием территориального департамента Комитета атомного и энергетического надзора и контроля по Карагандинской области.

    Напомним, сегодня на Балхашской ТЭЦ произошло повреждение секционного выключателя.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Энергетика Карагандинская область Происшествия Акимат Регионы Казахстана ТЭЦ
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