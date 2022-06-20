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    Горы мусора скопились на месте стихийной торговли в Талдыкоргане

    20 Июня 2022, 15:20

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Скопление мусора наблюдается вдоль проезжей части, в районе центрального базара, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Местный блогер в социальную сеть опубликовал видео и фото, где люди после стихийной торговли на территории общего пользования оставили мешки с мусором.

    В талдыкорганском городском управлении санитарно-эпидемиологического контроля сообщили, что рассмотрение дел об административных правонарушениях, касающихся торговли в неустановленных местах и нарушения правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, входит в компетенцию органов внутренних дел и местных исполнительных органов.

    «Вместе с тем сообщаем, что специалистами управления регулярно осуществляются рейдовые мероприятия по местам стихийной торговли с проведением разъяснительной работы с торгующими и потребителями по соблюдению требований санитарного законодательства», - ответили в городском управлении санитарно-эпидемиологического контроля.

    Фото: instagram.com/taldykorganec.insta

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область Экология Видео Регионы Казахстана Общество
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