Горы мусора скопились на месте стихийной торговли в Талдыкоргане

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Скопление мусора наблюдается вдоль проезжей части, в районе центрального базара, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Местный блогер в социальную сеть опубликовал видео и фото, где люди после стихийной торговли на территории общего пользования оставили мешки с мусором.

В талдыкорганском городском управлении санитарно-эпидемиологического контроля сообщили, что рассмотрение дел об административных правонарушениях, касающихся торговли в неустановленных местах и нарушения правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, входит в компетенцию органов внутренних дел и местных исполнительных органов.

«Вместе с тем сообщаем, что специалистами управления регулярно осуществляются рейдовые мероприятия по местам стихийной торговли с проведением разъяснительной работы с торгующими и потребителями по соблюдению требований санитарного законодательства», - ответили в городском управлении санитарно-эпидемиологического контроля.

Фото: instagram.com/taldykorganec.insta