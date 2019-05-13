Горожане подключатся к решению системных проблем столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Жителей столицы приглашают принимать участие в рабочих заседаниях Городского акселератора, озвучивая предложения и идеи по системным проблемам города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Городской акселератор основан на методологии Rapid Results Institute (RRI). RRI - действующая с 2007 года международная организация по поддержке в реализации решений критических социальных проблем и достижении результатов. RRI успешно реализует проекты в ОАЭ, США, Великобритании, Ираке, Иордании, Непале, Кении.

По информации центра iKomek, первый в нашей стране Городской акселератор развития подразумевает создание штабов с привлечением ключевых сотрудников акимата, внешних экспертов, активных граждан под кураторством заместителей акима и акима для выработки рабочих механизмов и их апробации по ключевым вопросам развития города в экстремально сжатые сроки. Рабочая группа будет вести проект от идеи до конечной реализации и получения запланированного эффекта.

Одним из инструментов для мониторинга системных проблем является Панель рейтинга системных проблем города в режиме реального времени, созданная на основе обращений жителей столицы в единый контакт-центр iKomek 109. Эта панель будет одним из источников информации о системных проблемах города для изучения Городским акселератором развития.

На сегодня наиболее распространенными проблемами города являются: открытые люки, бродячие животные, общественный транспорт, вопросы здравоохранения, подтопления, уборка снега/наледи, уличное освещение.

Второй этап развития Городского акселератора планируется начать в июне. Он также будет нацелен на решение других системных проблем города.

«Создание Городского акселератора развития поможет в выработке эффективных решений и достижении быстрых результатов за короткое время, а также вовлечении населения в разрешение городских проблем. Поэтому власти города приглашают жителей проявить активную гражданскую позицию, принимать участие в рабочих заседаниях городского акселератора, озвучивая предложения и идеи по системным проблемам города. Каждый житель может инициировать решение системных проблем и сделать столицу лучше, отправив свое резюме и сопроводительное письмо о включении в рабочую группу. Подробности можно узнать по номеру + 7 771 103 30 33», - говорится в сообщении центра iKomek.