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    Городской железнодорожный экспресс намерены запустить в Актобе

    3 Декабря 2022, 08:30

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе создадут городской железнодорожный экспресс от 41 разъезда до станции Женишке. О новом проекте рассказал аким области Ералы Тугжанов в ходе форума URBATHON AKTOBE , передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как известно, исторически железная дорога проходит через город Актобе и делит его на две части, что создает определенные трудности, в том числе для транспортного сообщения. Новый проект нацелен использовать возможности железной дороги в пользу горожан, чтобы открыть на участке железнодорожного полотна городское экспресс-сообщение, что разгрузит транспортный поток в Актобе.

    «Это новый проект, о котором мы думаем, проект непростой. Действующая железная дорога разделяет город и формирует малопривлекательные территории, это практически 18 километров в длину и по 500 метров от железной дороги, это требует внимания и благоустройства.

    Нами принято решение с 41 разъезда до станции Женишке мобильный железнодорожный состав пустить под названием Актобе-Экспресс. Есть мировая практика, но проект требует детального профессионального подхода. Проект протяженностью 18 километров, там 11 остановок будет. По обе стороны дороги по 500 метров проведем благоустройство, создадим 3 пешеходных моста. Это объединит центр города и разгрузит город. Таким образом от 41 разъезда до станции Женишке можно будет доехать за 30 минут в среднем. С КТЖ мы переговорили, понимание есть», - сказал аким Ералы Тугжанов.

    Также он добавил, что новый проект будет способствовать развитию малого среднего бизнеса на протяжении 18 километров дороги. Бизнес может уже сегодня думать и предлагать свои проекты.

    Со следующего года, по словам акима области, КТЖ будет вплотную заниматься деталями проекта, для которого потребуются специальные вагоны, тепловозы.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Транспорт
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