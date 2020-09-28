Городскому парку культуры и отдыха в Уральске – 180 лет

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Одному из старейших парков Казахстана – Уральскому парку культуры и отдыха – исполнилось 180 лет. Такому юбилею могут позавидовать лучшие европейские скверы и парки. И сегодня городской парк продолжает радовать жителей и гостей города своей красотой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

История парка начинается в 1840-м году. Уже в 1843 году в годовом отчете казачьих властей сообщалось: «В версте от Уральска в северо-западной от него стороне, на левом берегу реки Чаган, разводится общественный войсковой сад. Начало сделано в 1840 году; из всего посаженного растет все удовлетворительно и есть полная надежда скоро увидеть хороший сад. Окружность этого сада заключается в 3500 саженях» (сажень – 1,76 м.)».

Наибольшего расцвета войсковой сад, ставший парком, достиг с приходом атамана Столыпина. В саду между деревьями разбили дорожки, сделали аллеи, которые спускались к берегу. Центральная аллея шла через весь сад и упиралась в «летнее помещение Наказного атамана». В исторических документах сохранились сведения, что у начальствующих атаманов было традицией привозить в парк высоких гостей. Так, в разные годы здесь побывали знаменитый актер, оперный и камерный певец, солист Большого и Мариинского театров Федор Шаляпин, русский писатель Владимир Даль, цесаревич Александр и другие исторические личности. Далее последовали Великая Октябрьская революция, за ней Гражданская и Великая Отечественная война. Парком заниматься было некому, он пришел в запустение.

В послевоенные годы парк восстановили. В годы Советского Союза ему было присвоено имя одного из государственных и партийных деятелей того времени Сергея Кирова, затем он был переименован в парк культуры и отдыха. Имея такое героическое прошлое, парк благополучно дожил до наших дней. Сейчас это самое любимое место отдыха жителей и гостей города.

Заместитель акима города Бакытжан Нарымбетов поздравил всех горожан с этой знаменательной датой и вручил благодарственные письма членам инициативной группы по парку.

«Парк культуры и отдыха – это наше историческое наследие, здесь побывали великие деятели культуры и искусства. Необходимо сохранять и беречь его историю, и, конечно, беречь все насаждения, что растут сейчас, даря радость горожанам и гостям нашего города», – отметил Б. Нарымбетов.

В рамках празднования юбилея парка состоялась передача инвентаризационной ведомости зеленых насаждений, которую по инициативе Западноказахстанского эколого-географического общества сделали ученые, преподаватели кафедры экологии и биологи естественно-географического факультета ЗКУ им. М.Утемисова. За проделанную работу общественникам и сотрудникам вуза были вручены благодарственные письма.

«Теперь каждое дерево записано в ведомости. Основной задачей была оценка состояния зеленых насаждений и количественный учет. Для этого парк был разделен на 15 участков и каждый участок описывался. Это был подеревный учет, с описанием диаметра, высоты, состояния и видовой принадлежности каждого дерева. Было выявлено много больных деревьев, пораженных грибковыми заболевания, насекомыми, все это мы устраняли по ходу работы. Нам помогали студенты и сотрудники управления культуры», – рассказали о проделанной работе общественники Марина Мамышева и Жаннат Кажымуратова.

Инвентаризационная ведомость была передана председателем ЭГО ЗКО Дарханом Сариевым управляющему парком Жасулану Сакенову. В завершение празднования юбилея парка был показан документальный фильм, рассказывающий о истории городского парка культуры и отдыха.