Городская канализация не справляется - Президент о водоотведении в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Очень важно сформировать эффективную систему водоснабжения и водоотведения столицы. Об этом сегодня на совещании по вопросам развития Астаны заявил Глава государства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Городская канализация не справляется с поступающим потоком воды. В этом мы все еще раз убедились во время недавнего ливня. Строительство новой ливневой канализации еще не завершено, акимату нужно принять конкретные меры. В целом, очень важно сформировать эффективную систему водоснабжения и водоотведения столицы. Это одно из основных требований повышения качества жизни его жителей», - сказал Президент.

Ранее на совещании Глава государства указал на важность решения проблемы с питьевой водой в городе. Еще одной актуальной проблемой он назвал очистку сточных вод. В настоящее время в городе действует единственное очистное сооружение, которое работает на пределе своих возможностей.

Также в ходе совещания Президент заявил о необходимости обеспечения надежного теплоснабжения столицы. Говоря о новых источниках тепла в Астане, Глава государства подчеркнул, что новые источники тепла нужно запустить в текущем году, и никаких отговорок здесь быть не должно. По его словам, необходимо безотлагательно и окончательно определиться со строительством второй очереди ТЭЦ-3 и третьей газовой котельной в Астане.