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    Городок ремесленников построят в Туркестане

    21 Февраля 2023, 23:00

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестане возведут уникальный туристический комплекс с мастерскими ремесленников, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

    В нем планируется построить крупную ремесленную мастерскую, где будут изготавливать поделки национального колорита, обучать технологии высококачественных поделок. Целью является не только привлечение туристов и развитие предпринимательства, но и сохранение культуры и наследия.

    Новый проект обсудили на совещании под председательством акима Туркестанской области Дархана Сатыбалды. Общая площадь ремесленного городка составит около девяти тысяч квадратных метров.

    В городке также построят отели и рестораны, помещения для выставок, шоурумы.

    «Потенциал ремесленников в Туркестане огромен. Проект нового городка, который будет расположен в центре Туркестана, уникален. В дальнейшем в регионе планируется создание рабочих мест, развитие туризма через поддержку ремесленников. Этот проект еще будет подробно обсуждаться, после чего примут соответствующее решение», - пояснили в акимате.


    Фото: gov.kz

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Туркестанская область Строительство
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