Городище Жанкент в Кызылординской области станет объектом туризма

КАЗАЛЫ. КАЗИНФОРМ – На городище Жанкент в Казалинском районе Кызылординской области ведутся масштабные раскопки с целью превратить городище в объект туризма, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На городище работают местные археологи совместно с ученымииз Германии и России.

Городище находится в 500 метрах к юго-востоку от селаЖанкент. Считается, что здесь в X-XI веках располагалась ставка правителейогузов. Памятник истории и культуры, имеющий республиканское значение, в рамкахпроекта «Сакральная география Казахстана», был внесен в перечень общенациональныхсакральных объектов. В этом году на городище Жанкент ведутся комплексныеархеологические и реконструкционные работы.

Археологические раскопки ведет совместно с немецкими ироссийскими учеными Научно-исследовательский центр археологии и этнографии приКызылординском государственном университете имени Коркыт ата. Руководит работойглава центра Азильхан Тажекеев.

Работа начата по решению Научно-методического совета позащите и использованию историко-культурного наследия Кызылординской области.Выделены средства из областного бюджета. В этом году ведутся раскопки с цельюпревращения городища в объект туризма. Уделяется внимание восстановлению исохранению раскопанных сооружений.

В августе-сентябре текущего года будут вести археологическиеисследования ученые Тюбингенского университета (Германия) и Института этнологии антропологии Н. Миклухо-Маклая РФ. Между этими исследовательскимиучреждениями и КГУ имени Коркыта ата подписан меморандум о сотрудничестве. Порезультатам работ в Жанкенте готовятся важные проекты в области геоморфологии,геофизики, почвоведения. Ученые из ФРГ и РФ вносят свои предложения ипродолжают археологические исследования совместно с кызылординскими учеными. Внастоящее время работу ведут Генрих Харке из Германии и Ирина Аржанцева изРоссии.

«Одновременно с раскопками Министерством культуры и спортаРК ведется работа по реконструкции западной защитной стены городища за счетсредств республиканского бюджета. РГП «Казреставрация» работает надсохранением, укреплением и восстановлением важных участков восточной защитнойстены, которым угрожает обрушение», – сказал А. Тажекеев.

Отметим, что городище Жанкент будетвнесено в перечень культурного наследия ЮНЕСКО.

Автор: Адильжан Умбет