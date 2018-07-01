Городище Кулан: 15 веков истории и династические тайны дворца

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Расположенное в ста километрах к востоку от Тараза село Кулан, райцентр Рыскуловского района, сегодня является обычным населенным пунктом южного Казахстана. Однако много веков назад здесь кипела торговля и бурлили дворцовые интриги. Это был не только крупный перевалочный пункт на Великом Шелковом пути, но и ставка правителей западных тюрков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Здесь находился самый большой дворец в Центральной Азии, - рассказала корреспонденту МИА «Казинформ» главный хранитель фондов государственного историко-культурного заповедника-музея «Памятники древнего Тараза» Анна Крокошева. - Известно из проводимых здесь еще с конца ХІХ века археологических раскопок, что оседлое поселение появилось в этих местах в первые века нашей эры. Путешествовавший в VII веке по Центральной Азии знаменитый китайский монах Сюань-Цзян упоминает Кулан в своих «маршрутниках» под именем Цзюй-лань, так его потом и будут называть китайцы. А из арабских и византийских летописей известно, что город Кулан, упоминающийся именно под таким названием в хрониках первой половины VII века, поражал путешественников и купцов своими размерами. Площадь города составляла более 10 квадратных километров - для того времени весьма значительная. Город был окружен крепостной стеной, а в центре его находился дворец площадью более трех тысяч квадратных метров, поражавший монументальностью архитектуры эпохи тюркских каганатов и мастерством камнерезов, которые украшали городские здания причудливыми растительными орнаментами».



По словам Анны Крокошевой, полномасштабные археологические раскопки городища Кулан, обнаруженного в полутора километрах от современного райцентра, начались в советское время, в 30-е годы ХХ века.

«Здесь работали такие известные археологи, как Александр Бернштам, Таисия Сенигова, значительная часть творческой биографии которой связана с изучением памятников южного Казахстана, - говорит собеседник. - В 1958 году Таразская экспедиция, руководимая ею же, в районе городища Кулан открыла место изготовления каменных изваяний VII - VIII веков. Советские археологи, изучавшие городище в 60-х годах ХХ века, обнаружили загородную резиденцию правителя, усадьбы богатых горожан, винодельни - и сейчас здесь, в Кулане, выращивают отличный виноград для винного производства. Нынешние раскопки, уже в годы независимости Казахстана, датируют возраст городища с VI века. В топографии объекта четко прослеживается расположение шахристана, цитадели и рабада. Алматинским археологам впервые удалось вскрыть центральное помещение цитадели и добраться до центрального помещения во дворце правителя. При раскопках обнаружены интересные артефакты - керамика, монеты тюргешского периода, ювелирные украшения, бронзовый казан, хумы для хранения зерна и вина, орудия труда, ручная мельница и многое другое. Из года в год из земли поднимаются стены древнего города, украшенные узорчатым декором».



По словам Анны Крокошевой, обнаруженный во время раскопок декор представляет огромный интерес. «Это орнаментальные круги с неповторяющимися узорами. Древние тюрки изображали на стенах дворца растительные мотивы, в виде виноградных гроздьев, сложных геометрических орнаментов, символизирующих жизнь и солнечную энергию. Просто удивительно, как схожи эти узоры с орнаментикой современных казахов. Эти находки наглядно и зримо подтверждают преемственность народных традиций, идущих с далеких времен VI - VIII веков, и сохраняющихся до сих пор на казахских коврах, в украшениях и вышивках», - отметила она.

Археологи, работавшие здесь в 2015 году под руководством доктора исторических наук, профессора, академика Карла Байпакова, обнаружили великолепно сохранившиеся, что редко бывает, дворцовые интерьеры, украшенные резным декором, выполненным по сырой глине. Узоры когда-то полностью украшали стены парадных комнат дворца тюркских владык.



Однако археологической сенсацией стала находка четырех увенчанных коронами терракотовых голов, вмонтированных в орнаментальную вязь резных плит. Эти удивительные находки историки связывают с развитием древнего города Кулан в эпоху Тюргешского каганата.

«Изображенные здесь люди имеют смешанные черты европеоидного и тюркского типа. Датируются остатки скульптур примерно IX веком. Композиция представляет собой династийный групповой портрет, характерный для Средней Азии первых веков нашей эры. Считается, что аналогов найденным в городище Кулан скульптурным головам на территории Казахстана нет», - подчеркнула собеседница.

Дворцовый комплекс в Кулане состоял из парадных залов, жилых покоев, гарнизонных помещений для дружин каганов, а также культовых помещений, связанных с культом огня.

Археологи в очередной раз подтвердили мирное сосуществование еще в древности на юге Казахстана различных религий и культур. Помимо дворца правителя, был раскопан на территории городища Кулан и огромный храм огнепоклонников-зороастрийцев. Известно, что проповеди пророка Заратустры, родившегося в приуральских степях, оказали огромное воздействие на древних тюрок. Свидетельством тому - почитание огня и традиции празднования Наурыза, одного из семи главных зороастрийских праздников, дошедших из глубин тысячелетий до наших времен.

«Памятник истории и культуры республиканского значения городище Кулан представляет собой целый комплекс уникальных памятников нескольких веков, - рассказал корреспонденту МИА «Казинформ» известный казахстанский историк, много лет возглавлявший музей-заповедник «Памятники древнего Тараза» Такен Молдакынов. - Кулан был перевалочным пунктом на Великом Шелковом пути, по которому купцы везли шелк, ювелирные украшения и краску из Японии, Кореи и Китая в Центральную Азию, Древнюю Русь и Византию. Этот город сыграл важную роль в развитии ранних тюркских каганатов - Западно-Тюркского, Тюргешского и государства Караханидов. Он возник, скорее всего, в VI веке нашей эры и дожил до начала XIII века. Кулан находился в ста километрах от средневекового Тараза, бывшего столицей западных тюрков, тюргешей, карлуков и караханидов».

По словам Такена Молдакынова, именно в Кулане были свергнуты правящие династии западных тюрок: «В VII - первой половине VIII века здесь происходили поистине исторические события. Именно здесь прервалась династия Ашина - гуннского князя, родоначальника тюркских каганов. В 740 году в Кулане был умерщвлен последний представитель древнего рода - царевич Синь. Власть перешла к его убийце Бага-Тархану. Произошла смена династии западных тюрок. Князь тюргешей убил последнего Западно-Тюргешского кагана, после чего тюргеши начали господствовать на территории Жетысу».

По мнению историка, уникальные артефакты городища Кулан, восстановление из небытия средневекового дворца тюркских правителей имеют огромное значение не только как научные факты, но и как появление еще одного интереснейшего туристического объекта в ряду достопримечательностей Великого Шелкового пути, расположенных на территории современной Жамбылской области.

Городище Кулан находится в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО наряду с древними городищами Каялык, Карамерген, Талгар, Актобе, Степнинское, Акыртас, Костобе и Орнек.