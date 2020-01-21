Городище Культобе - в фокусе интересов ЮНЕСКО

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Круглый стол, состоявшийся 19 января 2020 года, собрал международных экспертов в области всемирного наследия.

Международные эксперты, ученые и представители различных организаций в формате круглого стола обсуждали ключевые вопросы сохранения и презентации памятников истории и культуры, расположенные в буферной зоне мавзолея Ходжа Ахмета Яссауи. Особая роль отводится научному изучению городища Культобе с консервацией и частичной реставрацией его отдельных объектов, которые в дальнейшем станут ядром будущего археологического парка. Последний призван визуализировать историю и культуру региона через призму важнейших исторических этапов.

Напомним, что этот объект исследуется Казахским научно-исследовательским институтом культуры при финансовой поддержке одной из ведущих мировых компаний в сфере добычи и переработки природных ресурсов Eurasian Resources Group (ERG) в рамках создания археологического парка-музея под открытым небом «Городище Культобе».

Научный руководитель проекта «Городище Культобе» Андрей Хазбулатов

Ранее промежуточные результаты научных изысканий на городище Культобе обсуждались на заседаниях Комитета всемирного наследия в Баку, Штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже и самом Туркестане. Научный руководитель проекта Андрей Хазбулатов предложил вниманию экспертов результаты первого полевого сезона и планы на будущее по проекту «Городище Культобе».

«На меня произвел впечатление объем проектных работ, проделанных всего за один год. Вскрытые культурные пласты позволяют оценить масштабы и важность Культобе, однако самое важное здесь – это регулярная оценка воздействия на наследие, а также последующая грамотная интерпретация объектов. Полагаю, тут наиболее объективным методом являются возможности 3D-визуализации», - скаазала Она Вилейкис (Великобритания).

Эксперт ЮНЕСКО Она Вилейкис (Великобритания)

В этом контексте директор МИЦАИ Дмитрий Воякин отметил, что основная миссия группы международных экспертов заключается в адекватной оценке масштабных работ, ведущихся в непосредственной близости от мавзолея Ходжа Ахмеда Яссауи – выдающегося объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.

«Меня поражает весь масштаб работы, произведенной КазНИИК, который заключается не только в создании уникального археологического парка, интересного широким массам туристов, но и в плане глубокого научного исследования ранее малоизвестных, но вместе с тем очень значимых сторон национальной истории Казахстана. На данный момент можно констатировать, что координация проектных работ на национальном и международном уровнях позволила достигнуть уровня успешного выполнения всех поставленных задач», - отметил Д. Воякин.

Директор МИЦАИ Дмитрий Воякин

В рамках круглого стола авторитетное международное экспертное сообщество обсудило рабочие проекты для потенциальной научной реконструкции археологических объектов городища Культобе, представленные Владимиром Артемьевым - членом исследовательской группы проекта, известным архитектором, историком архитектуры и научным сотрудником Научно-проектного института реставрации (Узбекистан).

По мнению В. Артемьева, городище Культобе имеет особое значение не только для Казахстана, ведь тут несложно проследить историческую и культурную преемственность протяженностью почти в два тысячелетия.

«Будучи профессиональным историком архитектуры, я рассматриваю этот объект как один из интереснейших памятников, которые мне довелось встречать в течение своей более чем сорокалетней профессиональной деятельности. Удивительно, как вокруг главного объекта городища – древней цитадели кангюйско-сарматского периода в течение ряда эпох формировались уникальные градостроительные конструкции», - отметил Владимир Артемьев.

Владимир Артемьев, научный сотрудник Научно-проектного института реставрации (Узбекистан).

Так как городище Культобе является частью древнего города Ясы, особое внимание эксперты ЮНЕСКО уделили обсуждению презентации объектов, которые будут подвергнуты консервации и частичной реставрации. Среди них эскизы нескольких разновременных объектов – жилых домов ремесленников, землевладельцев, древние торговые улицы, мастерские, внутренние дворы и элементы крепостных стен XII-XIX вв. Эскизы разрабатывались на основе метода научного восстановления и графической моделировки всего объекта.

«Представленные проектные материалы по реконструкции объектов очень детальные и научно обоснованные. Это прекрасная теоретическая база для конструирования виртуальных туров будущего археологического парка», - прокомментировал Пабло Лонгория (Испания).

В целом, результаты научных работ и будущие планы археологического освоения городища Культобе получили положительную оценку международных экспертов. Они отметили высокое качество представленных научных исследований и их потенциал. Рекомендовано продолжить работу по проектированию разновременных научных реконструкций для дальнейшей цифровой визуализации дополненной реальности, что даст возможность посетителям будущего археологического парка погрузиться в древние времена с помощью современных цифровых технологий.

Эксперт ЮНЕСКО Пабло Лонгория (Испания).

В дальнейшем результаты этого обсуждения войдут в общий экспертный отчет об оценке влияния на памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Эксперт ЮНЕСКО Пабло Лонгория (Испания).