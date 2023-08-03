Город Туркестан получит особый статус

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Особый статус получит город Туркестан. Соответствующий законопроект опубликован на сайте Открытых НПА, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно документу, Туркестан является административным центром Туркестанской области, имеющим особый статус духовного и исторического центра Республики Казахстан.

Принципы законопроекта:

- признание общегосударственной значимости города Туркестана как духовного и исторического центра РК;

- приоритет сохранения объектов историко-культурного наследия города Туркестана;

- создание условий для развития туризма как одного из основных драйверов экономики города Туркестана.

Законопроектом регламентируются полномочия органов государственной власти по определению основных направлений политики по развитию города Туркестана как духовной и исторической столицы государства; по сохранению исторического облика города и объектов историко-культурного наследия; по предоставлению государственной поддержки для развития города Туркестана и проектов, реализуемых в масштабах всего государства или отдельных административно-территориальных единиц.

Законопроект предусматривает расширение полномочий местных органов власти в сфере развития города, что позволит им принимать активное участие в определении видения и основных направлений развития Туркестана и совместно решать вопросы и задачи местного значения на территории города.