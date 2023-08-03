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    Город Туркестан получит особый статус

    3 Августа 2023, 12:17

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Особый статус получит город Туркестан. Соответствующий законопроект опубликован на сайте Открытых НПА, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Согласно документу, Туркестан является административным центром Туркестанской области, имеющим особый статус духовного и исторического центра Республики Казахстан.

    Принципы законопроекта:

    - признание общегосударственной значимости города Туркестана как духовного и исторического центра РК;

    - приоритет сохранения объектов историко-культурного наследия города Туркестана;

    - создание условий для развития туризма как одного из основных драйверов экономики города Туркестана.

    Законопроектом регламентируются полномочия органов государственной власти по определению основных направлений политики по развитию города Туркестана как духовной и исторической столицы государства; по сохранению исторического облика города и объектов историко-культурного наследия; по предоставлению государственной поддержки для развития города Туркестана и проектов, реализуемых в масштабах всего государства или отдельных административно-территориальных единиц.

    Законопроект предусматривает расширение полномочий местных органов власти в сфере развития города, что позволит им принимать активное участие в определении видения и основных направлений развития Туркестана и совместно решать вопросы и задачи местного значения на территории города.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Туркестан
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