Город Шуша принял символ культурной столицы ТЮРКСОЙ от турецкой Бурсы

БАКУ. КАЗИНФОРМ – Турецкая Бурса, носившая статус символа культурной столицы тюркского мира в 2022 году, торжественно передала эстафету азербайджанскому городу Шуша, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В Бурсе под эгидой Международного фонда Тюркской культуры и наследия в сотрудничестве с местным муниципалитетом состоялась официальная церемония закрытия года «Бурса – культурная столица тюркского мира 2022», которая включала в себя двухдневную общественно-развлекательную программу «Дни Шуша».

В мероприятии приняли участие президент Международного фонда тюркской культуры и наследия Гюнай Эфендиева, генеральный директор ТЮРКСОЙ Султан Раев, генеральный директор Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев, а также дипломаты, представляющие братские тюркские государства, главы местных муниципалитетов, представители госорганов, СМИ и общественности.

«Международный фонд тюркской культуры и наследия изучающий, защищающий и пропагандирующий многовековые ценности тюркских народов во всем мире, выступил с инициативой проведения «Дней Шуши» в Бурсе. Это предложение поддержали и приняли Главы государств тюркских стран и в рамках IX саммита Организации тюркских государств в Самарканде, что нашло отражение и в его декларации», - отметила в своем выступлении Гюнай Эфендиева, добавив, что это также считается началом новой и красивой традиции.

Примечательной частью мероприятия стала его культурно-развлекательная составляющая. В рамках «Дни Шуши» жители и гости Бурсы могли посетить премьеру художественно-документального фильма «Уникальная жемчужина Шуши», постановку спектакля «Мое сердце осталось в Шуше», фотовыставку всемирно известного фотографа Резы Дегати, а также показ коллекции руководителя Центра национальной одежды Азербайджана модельера-дизайнера Гюльнары Халиловой «Карабах».

Особое внимание посетителей привлек проект «Yeddi gözəl» («Семь красавиц»), основой которого является создание септета (музыкальный ансамбль из семи исполнителей), состоящего из музыкантов семи стран, имеющие общие тюркские корни и богатое историческое наследие (Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция, Узбекистан, Туркменистан и Венгрия). В составе коллектива от Казахстана участвовала лауреат международных конкурсов и солистка Государственной Академической филармонии Астаны Майя Медетбек.

Как отметили организаторы, мероприятие в целом способствует популяризации богатого исторического и культурного наследия тюркского мира и сближению братских стран на основе национальных и духовных ценностей. Участники также подчеркнули, что объявление Шуши - родины выдающихся личностей и колыбели богатого наследия Азербайджана - культурной столицей тюркских государств в предстоящем году является новой и грандиозной страницей в истории.





Главное фото: azertag.az



