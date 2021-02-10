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    Город Нур-Султан стал центром духовности к 30-летию Независимости

    10 Февраля 2021, 11:44

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель акима города Нур-Султан Бахтияр Макен встретился с представителями столичной интеллигенции. Участники встречи обсудили важные вехи тридцатилетия Независимости, знаменательные юбилеи выдающихся личностей, а также актуальные вопросы развития духовности и культуры столицы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

    Выступая на заседании, заместитель акима столицы отметил, что город Нур-Султан в год 30 – летия Независимости стал не только политико-социальной, финансово-экономической площадкой, но и столпом культуры и литературы, искусства и духовности.

    «Очевидно, что на духовную модернизацию и совершенствование общества большое влияние оказывают культура и литература, искусство и духовность. В своей статье «Независимость превыше всего» Президент Касым-Жомарт Токаев отдельно остановился на том, какая работа проделана в каждое десятилетие за последние тридцать лет, подчеркнув, что «главные цели четвертого десятилетия – сильное государство и конкурентоспособная нация. Для этого нам необходимо продолжить политико-экономические реформы и процесс модернизации общественного сознания, сформировать качественно новую национальную идентичность, адаптированную к вызовам времени».

    В своей статье Глава государства остановился на таких важных вопросах, как развитие казахского языка, возрождение национальных ценностей, развитие киноискусства, политические реформы, развитие образования и науки, повышение качества человеческого капитала. Это продолжение программ «Мәдени мұра», «Рухани жаңғыру», инициированных Елбасы Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым», – сказал Бахтияр Макен.

    В последние годы в столице была проделана большая работа в сфере культуры. В частности, именами великих личностей назван ряд школ и улиц нашего города. Такие добрые дела будут продолжаться и в дальнейшем.

    «В прошлом году театр Калибека Куанышбаева переехал в новое здание. На его месте появился новый театр юного зрителя. Совсем недавно театру Nomad было присвоено имя народного героя Азербайжана Мамбетова. В этом году исполняется 175 лет со дня рождения Жамбыла. В честь этого события в театре Калибека Куанышбаева состоится торжественное открытие празднования юбилея такой выдающейся личности. Вместе с тем, сегодня исполняется девяносто лет со дня рождения поэта Мукагали Макатаева. В этом году отмечается 150-летие знаменитого борца Кажымукана, 100-летие юриста Салыка Зиманова и другие юбилеи. Мы планируем отметить их на должном уровне», - сказал Б. Макен.

    В продолжение встречи свое мнение об улучшении духовно-культурной жизни города высказали известный поэт, лауреат Государственной премии Несипбек Айтулы, историк Буркит Аяган, доктор филологических наук Серик Негимов, поэт Серикзат Дуйсенгазин, директор филиала Союза писателей Казахстана в г. Нур-Султан, поэт Даулеткерей Капулы, певец Ерлан Рыскали. Речь шла о присвоении улицам, школам имен некоторых известных в нашей стране граждан, внесших вклад в развитие духовности столицы, которых сейчас уже нет. Также руководитель городского управления внутренней политики Даурен Бабамуратов остановился на проделанной работе в своей сфере.

    Подводя итоги встречи, Бахтияр Макен отметил, что все озвученные предложения будут учтены. В завершение он прочитал одно из стихотворений Мукагали Макатаева в честь рождения поэта.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Астана Культура Акимат День Независимости 30 лет Независимости
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