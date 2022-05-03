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    Город Капшагай официально переименован в Конаев

    3 Мая 2022, 18:35

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства подписал Указ о переименовании города Капшагая Алматинской области в город Конаев. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Указ о переименовании города Капшагая Алматинской области в город Қонаев

    3 мая 2022 года

    В соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан» ПОСТАНОВЛЯЮ:

    1. Переименовать город Капшагай Алматинской области в город Қонаев.

    2. Настоящий Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

    Президент

    Республики Казахстан К. Токаев

    Нур-Султан, Акорда, 3 мая 2022 года

    № 885

    Как сообщалось, Президент во время выступления с ежегодным Посланием народу Казахстана предложил переименовать город Капшагай в Кунаев. Общественность поддержала переименование Капшагая.

    Фото из открытых источников

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Президент Казахстана Алматинская область Послание Президента РК-2022 Конаев
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