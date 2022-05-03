Город Капшагай официально переименован в Конаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства подписал Указ о переименовании города Капшагая Алматинской области в город Конаев. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Указ о переименовании города Капшагая Алматинской области в город Қонаев

3 мая 2022 года

В соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан» ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Переименовать город Капшагай Алматинской области в город Қонаев. 2. Настоящий Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования. Президент Республики Казахстан К. Токаев Нур-Султан, Акорда, 3 мая 2022 года № 885

Как сообщалось, Президент во время выступления с ежегодным Посланием народу Казахстана предложил переименовать город Капшагай в Кунаев. Общественность поддержала переименование Капшагая.

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