Город Капшагай официально переименован в Конаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства подписал Указ о переименовании города Капшагая Алматинской области в город Конаев. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Указ о переименовании города Капшагая Алматинской области в город Қонаев
3 мая 2022 года
В соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Переименовать город Капшагай Алматинской области в город Қонаев.
2. Настоящий Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.
Президент
Республики Казахстан К. Токаев
Нур-Султан, Акорда, 3 мая 2022 года
№ 885
Как сообщалось, Президент во время выступления с ежегодным Посланием народу Казахстана предложил переименовать город Капшагай в Кунаев. Общественность поддержала переименование Капшагая.
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