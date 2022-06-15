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    Горных козлов засняли фотоловушки в нацпарке «Алтын-Эмель»

    15 Июня 2022, 01:50

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Численность горных козлов в 2021 году составила более 2800 особей, передает МИА «Казинформ».

    Сибирский горный козел издревле населяет горы Шолак, Дегерес и Матай национального парка «Алтын-Эмель». В аккаунте заповедника появилось видео, на котором видно стадо из крупных самцов горного козла с так называемыми трофейными рогами длиной более метра.

    Сибирский горный козел - один из самых крупных представителей рода горных козлов. Длина тела у самцов 130-160 см, высота в холке 80-110 см. Вес составляет свыше 60 кг, а осенью - до 90 кг, иногда встречаются особи с весом до 130 кг.

    Редкие животные попадают в объектив фотоловушек в нацпарке «Алтын-Эмель» довольно часто. Недавно были обнародованы фото снежного барса, в фотоловушку также попадался тянь-шаньский бурый медведь, занесенный в Красную книгу Казахстана.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Алматинская область Экология Видео Регионы Казахстана Животные Природа
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