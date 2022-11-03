Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.01 eur/kzt 474.44

    rub/kzt 7.67 cny/kzt 64.81
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Горняки погибли на шахте имени Ленина в Шахтинске

    3 Ноября 2022, 08:50

    ШАХТИНСК. КАЗИНФОРМ - Сегодня ночью на шахте имени Ленина произошла авария. Погибли четыре шахтера, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    3 ноября в 3:03 ночи на шахте имени Ленина Угольного департамента АО «Арселор Миттал Темиртау» произошла авария.

    «На момент происшествия в шахте находилось 106 сотрудников, на поверхность поднялся 101 человек. 5 человек (стволовые) остались для функционирования подъемных клетей. В данный момент найдено 4 работника шахты без признаков жизни, 4 человека выведены и госпитализированы в центральную больницу Шахтинска», - сообщили в акимате.

    На месте происшествия находятся руководство компании, аким области и города. Работает аварийно-спасательная служба ПВАСС «Комир».



    Фото: phonoteka.org

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Происшествия Регионы ЧП на шахте Караганда
    Новости по теме
    Новости по теме
    Пешеход скончался под колесами автобуса в Атырауской области
    Движение поездов на участке Караганда - Акадыр восстановлено
    Девушка на внедорожнике наехала на LED-экран в Актобе
    Служебное расследование проводится по факту пожара в Астане - глава МЧС
    Популярное
    1 Четыре солнца, или гало над Байконуром
    2 Мейрам Кажыкен встретился с избирателями в Таразе
    3 Нурлан Ауесбаев встретился с избирателями в Астане
    4 Грузовые вагоны сошли с рельсов под Карагандой
    5 Казахстанка Мария Лукьянова завоевала золотую медаль на турнире по настольному теннису
    Новости партнеров