Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Астана

    Горнякам и металлургам нужно развивать корпоративную культуру – Адильбек Сарсембаев

    20 Октября 2021, 11:09

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Адильбек Сарсембаев подчеркнул важность человеческих ресурсов в горнодобывающей отрасли, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Развитие человеческих ресурсов и вклад в человеческий капитал был и будет важным звеном прогресса, как для государства, так и для бизнеса. Сегодня человеческий капитал выступает центральной ресурсной парадигмой основных достижений человечества. В нашей отрасли кроме лучших базовых компетенций, геологам, горнякам и металлургам необходимо развитие корпоративной культуры, нацеленной на повышение эффективности работы и ответственности за ее результат», - сказал Адильбек Сарсембаев, выступая на 11-м горно-металлургическом конгрессе Astana Mining & Metallurgy.

    Отдельное слово вице-министр сказал о необходимости адаптации к новой цифровой реальности.

    «Цифровая трансформация, адаптация к стремительно меняющимся условиям жизни, контроль и мониторинг производственных процессов с применением искусственного интеллекта, все это – реалии нашей сегодняшней жизни», - отметил спикер.

    «Нам необходимо продолжать работу по модернизации технологических процессов с переходом к индустрии 4.0», - заключил А. Сарсембаев.

    Напомним, в Нур-Султане проходит 11-й горно-металлургический конгресс Astana Mining & Metallurgy. Конгресс АММ стал эффективной площадкой, где встречаются профессионалы отрасли, достигаются договоренности, заключаются соглашения и контракты. Участие в мероприятии зарубежных специалистов способствует обмену опытом, лучшими практиками и выработке новых решений.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Астана Промышленность МИИР РК Геология
    Новости по теме
    Новости по теме
    Почему программа льготного автокредитования направлена ​​на обновление автобусного парка
    Ежегодно 700 автобусов будут обновлять в рамках льготного автокредитования в Казахстане
    Почему в Казахстане запустили кредитование автобусов вместо автокредитования
    Пассажирские автобусы будут приобретаться в Казахстане по программе льготного автокредитования
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    4 Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
    5 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу