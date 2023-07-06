Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 443.99 eur/kzt 497.8

    rub/kzt 4.89 cny/kzt 61.88
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Абайская область

    Горнодобывающее предприятие выделит 2 млрд тенге на благоустройство улиц в Семее

    6 Июля 2023, 14:39

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Аким области Абай Нурлан Уранхаев и председатель правления ТОО «Бакырчикское горнодобывающее предприятие» Кенбеийл Исаев подписали меморандум о взаимодействии по вопросам реализации социальных проектов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

    В рамках меморандума планируется выделение 2 100 000 000 тенге на благоустройство улиц (озеленение, сети электроосвещения, МАФы и т.д.):

    первый квартал (от улицы Валиханова до Кабанбай батыра); 4 квартал (от улицы Дулатова до Валиханова); 5 квартал (от улицы Кабанбай батыра до Жамакаева). ⠀Меморандум будет действовать в рамках социально-экономического развития региона. ⠀ Вопросы благоустройства территории являются важными и актуальными с точки зрения инфраструктурного развития города Семея.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Акимат Абайская область Семей
    Новости по теме
    Новости по теме
    Новые перспективы развития приграничных районов ВКО
    Дизайн-код Астаны: снято более 1 500 незаконных вывесок и баннеров
    Керамическое панно с изображением Жамбыла Жабаева появилось на стене дома в Петропавловске
    Больше 10 лет жители павлодарской многоэтажки не могут добиться установки детской площадки во дворе
    Популярное
    1 Размер черты бедности определили в столице
    2 Выделенные на воду 6,5 млн тенге похитили чиновник и предприниматель в Жамбылской области
    3 Новые предприятия открываются в Туркестанской области
    4 «Никто не бездействует. Работаем» - аким Темиртау Ораз Таурбеков о водоснабжении города
    5 Очередная ярмарка начала работу в столице