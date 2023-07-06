Горнодобывающее предприятие выделит 2 млрд тенге на благоустройство улиц в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Аким области Абай Нурлан Уранхаев и председатель правления ТОО «Бакырчикское горнодобывающее предприятие» Кенбеийл Исаев подписали меморандум о взаимодействии по вопросам реализации социальных проектов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

В рамках меморандума планируется выделение 2 100 000 000 тенге на благоустройство улиц (озеленение, сети электроосвещения, МАФы и т.д.):

первый квартал (от улицы Валиханова до Кабанбай батыра); 4 квартал (от улицы Дулатова до Валиханова); 5 квартал (от улицы Кабанбай батыра до Жамакаева). ⠀Меморандум будет действовать в рамках социально-экономического развития региона. ⠀ Вопросы благоустройства территории являются важными и актуальными с точки зрения инфраструктурного развития города Семея.