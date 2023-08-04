Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 461.71 eur/kzt 501.69

    rub/kzt 4.95 cny/kzt 63.31
Прогноз погоды
Астана+29+31℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Горно-обогатительный комбинат построят близ Аркалыка к 2027 году

    4 Августа 2023, 15:30

    КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — Горно-обогатительный комплекс планируется построить близ Аркалыка в Костанайской области, здесь же будет создано 1200 новых рабочих мест, что является отличным подспорьем для местных жителей. О проекте рассказал на проходящем в Костанае инвестиционном форуме генеральный директор ТОО «Костанайская горно-металлургическая корпорация» Сергей Кряжевских, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Строительство горно-обогатительного комбината по переработке твердых полезных ископаемых месторождений кластера «Маятас» - между Аркалыком и Жезказганом, на самом юге Костанайской области.

    «У нас представлено свыше 14 рудопроявлений, около половины таблицы Менделеева. Наш проект предполагает сумму инвестиций в 315 млрд тенге и планируется создать 1200 новых рабочих мест, - сообщил Кряжевских.— Мы нацелены на производство до 420 тысяч тонн концентрата полиметаллических руд и примерно 2 тонн золота в год».

    По словам гендиректора предприятия, завод планируются ввести в эксплуатацию уже в 2027 году.

    «Уже пробурено больше 42 скважин и проводится анализ полученных результатов, строится биологическая модель месторождения. Основная цель после геологического изучения - строительство ГОК. И планируем найти руды на срок эксплуатации ГОКа как минимум на 15 лет»,- отметил С. Кряжевских.

    Кряжевских отметил, что предприятие может стать ключевым работодателем в аркалыкском регионе.

    «Город Аркалык имеет большую горнорудную историю, имеет большое количество квалифицированных кадров, которые могут быть востребованы на нашем предприятии. Мы готовы к работе с кадрами, много молодежи здесь. И рассчитываем, что и молодежь сможет найти работу на нашем предприятии»,- подытожил Кряжевских.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Инвестпроекты Костанайская область Промышленность Экономика Геология Костанай Инвестиции
    Новости по теме
    Новости по теме
    Товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС увеличился на 4,1%
    Мажилисмены: все села Костанайской области планируется обеспечить Интернетом и связью до 2025 года
    В Костанайской области пройдут Дни Медицинского центра УДП
    В Казахстане выросла минимальная зарплата
    Популярное
    1 Сделать казахский язык основным средством общения планирует алматинка
    2 Когда нашу границу будут охранять казахские тазы и тобет
    3 Движение перекрыли на участках нескольких улиц в Астане
    4 Политический гороскоп: кто из акимов ни Рыба, ни Овен
    5 На какую помощь могут рассчитывать мамы в Казахстане: ипотеки и жилищные программы