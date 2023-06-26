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    Горение камыша ликвидировали в районе озера Талдыколь под Астаной

    26 Июня 2023, 11:57

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Силами столичных пожарных горение камыша и сухой травы в районе озера Талдыколь на солончаковой местности сегодня в 11.22 ликвидировано на площади 80 га, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

    Напомним, сообщение о возгорании сухостоя на Кургальжинском шоссе под Астаной поступило 19 июня в 09:12. Столицу накрыло дымом, Управление общественного здравоохранения Астаны обратилось к жителям столицы с просьбой воздержаться от выхода на улицу без необходимости. Пожар под Астаной локализован 21:09.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Астана Происшествия Пожар
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