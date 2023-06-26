Горение камыша ликвидировали в районе озера Талдыколь под Астаной

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Силами столичных пожарных горение камыша и сухой травы в районе озера Талдыколь на солончаковой местности сегодня в 11.22 ликвидировано на площади 80 га, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Напомним, сообщение о возгорании сухостоя на Кургальжинском шоссе под Астаной поступило 19 июня в 09:12. Столицу накрыло дымом, Управление общественного здравоохранения Астаны обратилось к жителям столицы с просьбой воздержаться от выхода на улицу без необходимости. Пожар под Астаной локализован 21:09.