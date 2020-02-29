Горд и счастлив, что живу в Казахстане - Сергей Садыков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В канун Дня благодарности председатель общественного объединения «Татаро-башкирский культурный центр «ТАН» Ассамблеи народа Казахстана Сергей Садыков поделился впечатлениями от праздника, который в Казахстане отмечают уже пятый год, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«День благодарности включает в себя большой смысл и духовность. В этот день особо хочется выразить свою благодарность казахскому народу, за миролюбивость, взаимопомощь, поддержку, отзывчивость, оказанную народом Казахстана во времена репрессий, депортаций многих народов - чеченцев, корейцев, немцев Поволжья. Казахи, сами живя в трудности, делились своим кровом и едой наравне со своими членами семьи», - говорит Сергей Петрович.

Руководитель татаро-башкирского культурного центра «ТАН» рассказал об исторически сложившихся обстоятельствах проживания татар в Казахстане.

«Татар такие события коснулись только после освобождения Крыма. Тогда Сталин подписал постановление о выселении крымских татар с территории Крыма. Выселению подверглось 183 155 человек. Этапирование татар было по всей тогда стране, часть из которых попали в Казахстан. В отличие от многих других депортированных народов, которые возвращались на родину в конце 1950-х годов, крымские татары были лишены этого права формально до 1974 года, фактически же – до 1989 года. Поэтому многие уже не собирались возвращаться на так называемую историческую родину и оставались на приютившей Родине - Казахстан. Татары укоренялись, создавали семьи, появилось очень много смешанных браков. Мы, татары, живущие в Казахстане, горды тем, что живем здесь. Для нас, как и для 130 этносов и 17 религиозных конфессий, созданы все благоприятные условия для проживания, создания своих национальных центров, школ, ансамблей. И все это при поддержке государства. Благодаря этому, мы сохраняем обычаи, обряды, язык. Проводим совместные праздники, в которых звучит музыка и поют песни разных национальностей, обретая особую символичность любви к нашей Родине», - поделился своим мнением С. Садыков.

«В канун Дня благодарности хочу отметить, что я горд и счастлив, что живу в Казахстане. Благодарен Первому Президенту Республики Казахстан Нурсултану Абишевичу Назарбаеву, благодаря инициативе которого появился такой добрый и хороший праздник в нашей стране!Это предложение Елбасы высказал на Ассамблее народа Казахстана, членом которой я являюсь.

Вместе с приходом весны, 1 марта, праздник в Казахстане, посвященный благодарности, обретает особую символичность. Весна ассоциируется с обновлением, с расцветом. И тем лучше начинать такое прекрасное время года с улыбок и теплых приятных слов, как «Благодарю, спасибо, рахмет»! И поэтому надо не упускать случая сказать «спасибо» тому, кто этого достоин. От этого мир вокруг нас будет только добрее!», - сказал Сергей Садыков, поздравляя всех казахстанцев с Днем благодарности.