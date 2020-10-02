Google Trends и праймериз: как интерес к перезагрузке Nur Otan отразился в интернете

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Политолог Жулдызай Искакова поделилась анализом общественного интереса к праймериз на основе данных сервиса Google Trends, передает МИА «Казинформ».

Google Trends - это публичное web-приложениее корпорации Google, которое показывает, как часто определенный термин ищут по отношению к общему объему поисковых запросов в различных регионах мира и на разных языках.

«По данным Google Trends, в казахстанском сегменте поисковика запросы по тегу «праймериз» достигли своего исторического пика в сентябре. Первый всплеск пришелся на начало июня 2020 года и после незначительного снижения в июле-августе начался рост запросов. Пиковой точкой стал период 6-12 сентября. Затем идет постепенный спад», - написала Жулдызай Искакова в своем Facebook.

Как сообшает политолог, за последние 6 месяцев ТОП-3 регионов лидеров по запросу «праймериз» - это Нур-Султан, Кызылординская и Южно-Казахстанская области.

Далее следуют Жамбылская область, ВКО, Карагандинская, Актюбинская, СКО, Алматы, Павлодарская, ЗКО, Костанайская, Атырауская, Мангистауская, Акмолинская и Алматинская области.

Регионы разнятся в зависимости от формулировки запроса. Например, вопросом «что такое праймериз» чаще всего задавались жители Павлодарской области, а запрос «праймериз нур отан регистрация» чаще всего исходил от жителей СКО.

Сама партия «Nur Otan» по упоминаемости в поисковике побила собственный рекорды как минимум за последние 10 лет, при этом будучи пока еще вне официальной избирательной кампании.

«Несмотря на рост запросов, есть ощущения, что большинство населения все же слабо интересуется внутрипартийными делами «Нур Отана», но проверить этого пока не представляется возможным. Социологию праймериз я пока не встречала. Вот в России, например, в 2011 году, когда был введен институт внутрипартийных выборов, ВЦИОМ отмечал, что лишь 17% от опрошенных знали о проходящих в стране праймериз и только 3% из них действительно понимали смысл слова. В 2016 году процент информированности составлял уже 47%, и соответственно доля понимающих смысл была выше. Нашу динамику тоже бы хотелось как-то отслеживать сейчас и в будущем, поэтому партийцам следовала бы подумать об этом», - отметила Ж. Искакова.



