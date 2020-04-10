Google, Сенат США, МИД Германии запретили сотрудникам пользоваться Zoom во время карантина

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Популярность приложения для видеоконференций Zoom взлетела во время пандемии коронавируса. Люди по всему миру используют Zoom для удаленной учебы, работы или просто для общения. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Dailymail.

Однако вместе с тем появилось и множество проблем, что побудило генерального директора Zoom Эрика Юань принести извинения.

Сегодня Zoom выпустил обновление, ориентированное на конфиденциальность, в попытке улучшить меры защиты данных и предотвратить потерю большого количества пользователей.

Google и Сенат США вместе с НАСА, SpaceX, Tesla и Федеральным министерством иностранных дел Германии полностью или частично отказались от использования приложения.

Ограничение для сотрудников Google в настоящее время распространяется на корпоративные компьютеры и подчиняется политике поискового гиганта, запрещающей использование не утвержденных приложений.

Заявление представителя Google Хосе Кастанеды, предоставленное MailOnline и впервые сообщенное BuzzFeed, гласит: «Мы давно придерживаемся политики не разрешать сотрудникам использовать неутвержденные приложения для работы вне нашей корпоративной сети. Сотрудники, которые использовали Zoom для поддержания связи с семьей и друзьями, могут продолжать делать это через веб-браузер или мобильный телефон».

Между тем, согласно отчету Financial Times, сенат США запретили своим членам использовать приложение, ссылаясь на проблемы безопасности.

Из-за распространившейся пандемии коронавируса и введеных карантинных мер Zoom быстро стал одним из самых важных приложений, используемых для удаленной работы и учебы.

Компания пытается исправить возникшие проблемы и для этого наняла бывшего главу отдела безопасности Facebook Алекса Стамоса.