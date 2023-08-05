Гонщик «Астаны» завоевал место в топ-10 по итогам «Тура Польши»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Состоялся заключительный этап веломногодневки «Тур Польши», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Победителем финального этапа стал бельгиец Тим Мерлир из команды «Soudal-Quick Step». Второе место — у голландца Арвида Де Клейна из «Tudor». Третьим стал колумбиец Фернандо Гавирия из «Movistar».

Гонщик «Астаны» Давиде Мартинелли финишировал 22-м, Самуэле Баттистелла — 44-м, Кристиан Скарони — 54-м, Евгений Гидич — 111-м, Антонио Нибали — 131-м, Вадим Пронский — 136-м.

«Тур Польши». Седьмой этап Zabrze — Kraków. 166.6 км

1. Тим Мерлир (Бельгия, «Soudal-Quick Step») — 3:28:44 2. Арвид Де Клейн (Нидерланды, «Tudor») 3. Фернандо Гавирия (Колумбия, «Movistar»)

22. Давиде Мартинелли (Италия, «Астана») 44. Самуэле Баттистелла (Италия, «Астана») 54. Кристиан Скарони (Италия, «Астана») 111. Евгений Гидич (Казахстан, «Астана») — +0:29 131. Антонио Нибали (Италия, «Астана») — +1:48 136. Вадим Пронский (Казахстан, «Астана») — +2:51

Общий зачет:

1. Матей Мохорич (Словения, «Bahrain-Victorious») — 26:17:48 2. Жуан Алмейда (Португалия, «UAE Team Emirates») — +0:01 3. Михал Квятковский (Польша, «INEOS Grenadiers») — +0:17

9. Самуэле Баттистелла (Италия, «Астана») — +1:00 13. Кристиан Скарони (Италия, «Астана») — +1:26 57. Вадим Пронский (Казахстан, «Астана») — +15:31 73. Антонио Нибали (Италия, «Астана») — +23:37 138. Давиде Мартинелли (Италия, «Астана») — +53:14 139. Евгений Гидич (Казахстан, «Астана») — +53:18