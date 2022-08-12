Гонщик «Астаны» занял место на пьедестале первого этапа «Арктической гонки Норвегии»

ОСЛО. КАЗИНФОРМ - Состоялся первый ежегодная шоссейной многодневной велогонки по дорогам, расположенным за северным полярным кругом «Арктическая гонка Норвегии». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Первый и третий результаты этапа - у французских гонщиков Акселя Зингле из «Cofidis» и Матье Бургодо из «TotalEnergies». Вторым стал россиянин Глеб Сырица из «Астаны».
Остальные гонщики «Астаны» завершили этап со следующими результатами: Александр Рябушенко — 33-м, Антонио Нибали — 46-м, Дмитрий Груздев — 66-м, Глеб Брусенский — 70-м, Игорь Чжан — 71-м.
«Арктическая гонка Норвегии». Первый этап
Mo i Rana — Mo i Rana. 186.8 км
1. Аксель Зингле (Франция, «Cofidis») — 4:50:09
2. Глеб Сырица (Россия, «Астана») — +0:01
3. Матье Бургодо (Франция, «TotalEnergies»)
33. Александр Рябушенко (Беларусь, «Астана»)
46. Антонио Нибали (Италия, «Астана») — +0:25
66. Дмитрий Груздев (Казахстан, «Астана») — +1:49
70. Глеб Брусенский (Казахстан, «Астана») — +3:25
71. Игорь Чжан (Казахстан, «Астана»).