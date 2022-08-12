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    • Гонщик «Астаны» занял место на пьедестале первого этапа «Арктической гонки Норвегии»

    12 Августа 2022 02:14

    ОСЛО. КАЗИНФОРМ - Состоялся первый ежегодная шоссейной многодневной велогонки по дорогам, расположенным за северным полярным кругом «Арктическая гонка Норвегии». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Первый и третий результаты этапа - у французских гонщиков Акселя Зингле из «Cofidis» и Матье Бургодо из «TotalEnergies». Вторым стал россиянин Глеб Сырица из «Астаны».

    Остальные гонщики «Астаны» завершили этап со следующими результатами: Александр Рябушенко — 33-м, Антонио Нибали — 46-м, Дмитрий Груздев — 66-м, Глеб Брусенский — 70-м, Игорь Чжан — 71-м.

    «Арктическая гонка Норвегии». Первый этап

    Mo i Rana — Mo i Rana. 186.8 км

    1. Аксель Зингле (Франция, «Cofidis») — 4:50:09

    2. Глеб Сырица (Россия, «Астана») — +0:01

    3. Матье Бургодо (Франция, «TotalEnergies»)


    33. Александр Рябушенко (Беларусь, «Астана»)

    46. Антонио Нибали (Италия, «Астана») — +0:25

    66. Дмитрий Груздев (Казахстан, «Астана») — +1:49

    70. Глеб Брусенский (Казахстан, «Астана») — +3:25

    71. Игорь Чжан (Казахстан, «Астана»).

    #Велоспорт
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