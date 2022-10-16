16 Октября 2022, 22:58
Гонщик «Астаны» стал вторым на шестом этапе велогонки в Малайзии
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Малайзии прошел шестой этап веломногодневки «Тур Лангкави», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Его победителем стал норвежский гонщик команды Uno-X Pro Cycling Team Эрленд Бликра. Второе место занял российский стажер «Астаны» Глеб Сырица. Тройку лучших замкнул немец Зелиг Рюдигер (Lotto Soudal).
«Тур Лангкави» (Малайзия). Шестой этап
Джорджтаун — Алор-Сетар. 120.4 км
1. Эрленд Бликра (Норвегия, Uno-X Pro Cycling Team) — 2:49:42
2. Глеб Сырица (Россия, «Астана»)
3. Зелиг Рюдигер (Германия, Lotto Soudal)
Фото: sports.kz
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